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【寬減租金】房委會延長合資格非住宅租戶租金寬減　為期6個月

理財智慧 17:06 2022/12/22

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房委會商業樓宇小組委員會今日（22日）通過再延長房委會現時向轄下合資格非住宅租戶、暫准證持有人，和商用車輛月租戶，提供75%租金寬減，為期6個月，由2023年1月1日至6月30日。

同場加映：【溫股知新】波幅漸細 明年再計

另外，委員會轄下非住宅處所的合資格租戶或暫准證持有人，如須按照政府的防疫規定或指示關閉處所，可繼續就暫停營運的期間，申請全額租金寬免。

房委會發言人表示，房委會給予合資格非住宅租戶的現行租金寬減安排，和涵蓋範圍將繼續適用於是次延長租金寬減。超級市場／超級廣場、便利店、個人用品店和新鮮／冰鮮／冷藏食品店的租戶，須繼續提出申請，並提供銷售額下跌的證明文件，方可獲得租金寬減，以保障房委會的資源得以有效運用。

【過時過節】「冬大過年」九巴、港鐵明加強班次 港鐵平安夜、除夕提供通宵服務【見下頁

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今次延長75%租金寬減6個月的措施，估計會令房委會少收約7.19億元租金。
 
房委會由2019年10月1日至2023年6月30日共45個月期間，因向轄下合資格非住宅租戶或暫准證持有人，提供租金寬減而少收的租金，總額估計約為47.2億元。

同場加映：【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

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撰文 : 陳楚琨

經濟 房委會 銷售 食品 香港 便利店

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