【騰訊700】馬化騰傳批評團隊改革不力 料國內遊戲市場緊縮 對視頻號寄予厚望

內媒報道，內地科網巨頭騰訊控股（00700）日前在網上召開內部員工大會，同時有大約100多名員工現場參與聽會，今年大會的主題是降本增效。與往年內部大會講話以鼓勵為主的溫和風格不同，主席馬化騰今年講話的整體基調銳利了不少。他批評了某些業務部門「一團和氣」的改革方式，認為這是浮於表面的工作形式，不是創業者應有的危機心態。

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遊戲目前仍是騰訊最注重的業務板塊，但隨著監管收緊網絡遊戲監管，騰訊的發展遭遇逆風。馬化騰在會上表示，從長期看，國內遊戲市場的版號肯定是緊縮狀態，在爭取版號上不會像過去那麼容易。他強調，騰訊遊戲一定要聚焦精品，不要浪費任何一個版號的機會。馬化騰還在大會上公開表示，自己已經不相信買量的故事，騰訊以後任何業務都不要再跟他提買量的事情，因這沒有意義。

對於微信事業群，馬化騰認為最亮眼的業務是視頻號，基本上是全公司的希望。他指出，短視頻三年來在全球範圍內對整個互聯網的衝擊相當大，各個平台和企業都不得不重視這一塊。當然，短視頻會侵蝕掉很多長視頻、遊戲等產品的時間，這是一個客觀發展規律，也將倒逼其它業務進行調整，比如說調整長視頻戰略，把非精品的內容砍掉。

對於平台與內容事業群部分業務的改革，馬化騰指出：「你活都活不下去了，周末還休閑的打球，那留給你們的時間不多了」；「如果業務團隊不能給自己壓力，那麼由總辦事處來給這個壓力」。對於騰訊雲業務放棄集成商角色，轉而做自研產品被集成的戰略，馬化騰表示全力支持。

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