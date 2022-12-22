  • 20°C
香港時間 : 20221222日 (週四) 16:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【TSLA】Tesla取代蘋果成為2022年最受散戶歡迎美股　散戶「愈跌愈買」？

股市 16:01 2022/12/22

分享：

分享：

【TSLA】Tesla散戶歡迎度超蘋果　交易額按年增4.24倍

Tesla（美：TSLA）今年股價累跌約6成，創2010年上市以來最差表現，反而成為散戶低吸對象。市場研究機構Vanda指，Tesla超越蘋果（美：AAPL）今年成為最受散戶歡迎的美股，散戶參與的交投量按年大增4.24倍至154.1億美元。散戶今年買賣蘋果股份的成交量按年增約18%至152.1億美元。

 

Vanda高級副總裁Marco Iachini指出，散戶交易往往呈現「逆向偏見（contrarian bias）」，Tesla今年股價隨馬斯克正式入主Twitter而受挫，反而吸引更多散戶吸納股份。Vanda估算，Tesla佔散戶平均持倉約11%。

Tesla年內股價累跌約60%，跑輸標普500指數的18%跌幅和納斯達克100指數的31%跌幅。在散戶受歡迎程度僅次於Tesla的蘋果，今年股價也累跌23%。

 

更多美股新聞，可瀏覽【美股焦點】

相關文章：

【TSLA】Tesla據報派出大中華區總裁朱曉彤到美國廠房督導產能提升

【TSLA】Tesla歐美新廠每周3000輛產量達標　惟據報德國工廠達標時間遲兩個月

記者：宋佩恩

 

 

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 蘋果（Apple，美：AAPL） Tesla Twitter 低吸
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

上一篇文章

【港股市況】體育用品股、內地餐飲股造好　ATM升4%至近7%、恒指升518點（不斷更新）

下一篇文章

【初創寒冬】Zeek斑馬到家CEO：無計劃清盤、正重組業務　12.23結束貨運配送、數百快遞員欠薪（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【豪華酒店】香港麗晶酒店2023年初重開　聖誕旺季率先推4餐廳試業
【豪華酒店】香港麗晶酒店2023年初重開　聖誕旺季率先推4餐廳試業
【恒指夜期+ADR】美團ADR京東美股高港3%　夜期收市升244點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】美團ADR京東美股高港3%　夜期收市升244點（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨續向好升78點　納指期貨升0.3%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨續向好升78點　納指期貨升0.3%（不斷更新）
【中港通關】內地據報明年1月3日起全面通關　入境政策改為「0+3」
【中港通關】內地據報明年1月3日起全面通關　入境政策改為「0+3」
【日圓匯價】外匯專家：日圓兌港元未來3個月恐見7.1算　日圓走強將「見位破位」
【日圓匯價】外匯專家：日圓兌港元未來3個月恐見7.1算　日圓走強將「見位破位」
【港股市況】體育用品股、內地餐飲股造好　ATM升4%至近7%、恒指升518點（不斷更新）
【港股市況】體育用品股、內地餐飲股造好　ATM升4%至近7%、恒指升518點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款