【TSLA】Tesla取代蘋果成為2022年最受散戶歡迎美股　散戶「愈跌愈買」？

▲ 【TSLA】Tesla散戶歡迎度超蘋果 交易額按年增4.24倍

Tesla（美：TSLA）今年股價累跌約6成，創2010年上市以來最差表現，反而成為散戶低吸對象。市場研究機構Vanda指，Tesla超越蘋果（美：AAPL）今年成為最受散戶歡迎的美股，散戶參與的交投量按年大增4.24倍至154.1億美元。散戶今年買賣蘋果股份的成交量按年增約18%至152.1億美元。

Vanda高級副總裁Marco Iachini指出，散戶交易往往呈現「逆向偏見（contrarian bias）」，Tesla今年股價隨馬斯克正式入主Twitter而受挫，反而吸引更多散戶吸納股份。Vanda估算，Tesla佔散戶平均持倉約11%。

Tesla年內股價累跌約60%，跑輸標普500指數的18%跌幅和納斯達克100指數的31%跌幅。在散戶受歡迎程度僅次於Tesla的蘋果，今年股價也累跌23%。

相關文章：

【TSLA】Tesla據報派出大中華區總裁朱曉彤到美國廠房督導產能提升

【TSLA】Tesla歐美新廠每周3000輛產量達標 惟據報德國工廠達標時間遲兩個月

記者：宋佩恩