【醫療科技】長者智能警報襪　防跌倒失救亡

▲ 當病人試圖下床時，PUP就會向附近最接近的3個護士發出警報。（Palarum）

長者跌倒可大可小，由於身體機能因年紀漸大而衰退，力量與平衡力也會減弱，跌倒後未必能完全康復，甚至時有長者跌倒後失救死亡的事件。為防範長者跌倒，有醫療科技公司開發了智能警報襪，並於醫院進行實測，成功將長者病人跌倒率降至零。

根據衞生署長者健康中心的統計，在65歲或以上的社區長者中，10.1%曾於半年內至少跌倒過一次，當中有10.2%因而骨折，本港每年平均就有逾4.4萬人因此入院。

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長者跌倒除會造成身體傷患外，更會影響傷癒後的自我照顧能力，嚴重者甚至會失去自信，害怕會再跌倒而逃避外出，結果或會導致抑鬱症。羅徹斯特大學醫學中心（University of Rochester Medical Center）研究更指，70歲或以上長者跌倒後所受的通常是重傷，而且跌倒後死亡率更較70歲以下的人高出3倍。

為防範長者跌倒，以至萬一跌倒後能及時發現，醫療科技公司Palarum開發了智能警報襪「PUP」（Patient Is Up），目標是減少長者的跌倒機率與跌倒後失救的情況。PUP配備了壓力傳感器，當病人試圖站起來，例如想下床上廁所時，就會發出警報提醒護理人員。

連結智能徽章 精確度99.8%

Palarum與俄亥俄州立大學韋克斯納醫學中心（Ohio State University Wexner Medical Center）合作，對中心內569名長者病人，進行長達13個月的臨床研究，以驗證PUP的可靠性。所有參加研究的病人都分配穿着PUP直至出院為止，這些病人沒有使用其他跌倒預防系統，例如椅子或床的警報器。

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PUP的安全系統是由智能襪子內置的壓力傳感器組成，當病人試圖站起來時，傳感器就能檢測得到，並透過無綫網絡，與傳感器相連的設備交換數據，這些設備包括每個病房的平板電腦、醫院伺服器、護士站的監控設備，以及護士佩戴的「智能徽章」警報裝置。

Palarum聯合創辦人Chris Baker表示，當病人試圖下床時，PUP就會向附近最接近的3個護士發出警報；如果沒有一個人在首60秒內出現，則會向下一批最接近的3個護士發出警報。如果90秒內還是沒有護士出現的話，該系統最後就會向全醫院的護士發出警報。

誤報率僅0.2% 助醫護紓壓

結果顯示，在進行臨床研究測試期間，沒有一個穿着PUP的病人跌倒，即長者跌倒率為零。此外，PUP安全系統發出的5,010次警報中，有4,999次是病人試圖站立的情況，其餘11次則為假警報，檢測精確度高達99.8%。

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Chris Baker指出：「現時用來檢測病人有否站立的方法，多數是在病床或椅子上安裝傳感器，但問題是這些設備經常會發出錯誤警報，容易令醫護人員產生『警報疲勞』。而醫療中心使用PUP系統後，不但沒有出現長者跌倒個案，而且只有0.2%是錯誤警報，這都有助改善醫護的工作流程和精神壓力。

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記者：陳卓賢