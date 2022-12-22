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【MPF】積金評級：料今年強積金全年虧損達1900億元　中港美股票基金表現為08年最差

Hot Talk 15:00 2022/12/22

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【MPF】積金評級：料今年強積金全年虧損達1900億元　中港美股票基金表現為08年最差

積金評級表示，受12月美國和全球股市下跌影響，預計今年強積金全年累計虧損達1,907億元，下跌約16.15%。

計入強積金供款後，預計12月份強積金成員平均賬戶結餘將溫和增加至約22.86萬元，而估計今年全年下跌約2.9萬元。積金評級主席叢川普（Francis Chung）預計強積金總資產在今年年終時預料約為1.046億元，全年下跌約11.5%。

根據「積金評級股票基金（香港及中國）指數」計算，香港及中國股票基金有望繼11月錄得自強積金推出以來的最佳單月回報後， 在12月份連續第二個月錄得正回報。叢川普表示，作為強積金最大資產類別的香港及中國股票基金有望在12月份錄得連續第二個單月正回報，並為進入2023年提供動力。這種勢頭令市場對2023年持審慎樂觀的態度。

儘管強積金 2022 年在最後一個月有正向表現，但預計香港及中國股票基金和美國股票基金將成為強積金2022年表現最差的資產類別，全年累計各虧損約20%，而自強積金推出以來上一次也是唯一一次發生這種情況是在2008年。

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編輯：姚卓然

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