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【創科政策】《香港創新科技發展藍圖》出台　實現香港「新型工業化」

科技 14:54 2022/12/22

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創新科技及工業局今日公佈《香港創新科技發展藍圖》。（左起）政府資訊科技總監林偉喬、創新科技及工業局常任秘書長麥德偉、創新科技及工業局局長孫東教授、創新科技及工業局副局長張曼莉、創新科技署署長潘婷婷。（陳靜儀攝）

創新科技及工業局今日公佈《香港創新科技發展藍圖》，創新科技及工業局局長孫東教授重點提到八大重要策略：

1. 完善創科生態圈，促進上中下游相互發展
以鞏固香港的自身科研優勢，強化大學「從零到一」的突破能力；構建全球產學研協同創新平台，加速大學科研成果轉化，推動「從一到N」的科研成果轉化和產業發展；以及制定科技產業促進政策，善用香港的國際化優勢，吸引海內外科技企業落戶香港。

2. 推動科技產業發展，實現香港「新型工業化」
推動本地科技產業發展，創造香港創科品牌，協助傳統工業透過創新科技升級轉型，實現智能化製造。

【施政報告2022】創科推進「再工業化」　將公開招聘首長級第4級「工業專員」

3. 豐富創投融資渠道，支持初創和產業發展
加強支援初創企業在不同成長階段的資金需求，促進私人資金投資本地初創，增加創投市場項目流量；全方位開拓具戰略價值和發展潛力的科企投資機會；以及積極發揮香港國際金融中心「資金池」雙向角色的獨特地位，為初創和科技企業提供更廣闊的融資渠道。

4. 普及創科文化，提升整體社會創科氛圍
推動科普以提升本地產業水平、促進創科文化和強化社會創科氛圍；增強市民對創科的興趣和知識，凝聚社會對創科發展的支持。

5. 充實創科人才資源，建設國際人才高地
從不同學習階段着手，加強培育本地創科人才；積極吸引海內外創科人才來港，並加強挽留創科人才，支持創科產業發展。

【施政報告2022】創科業界反映「工多過人」　改善「科技人才入境計劃」壯大人才庫

6. 加快香港數字經濟和智慧城市發展步伐，提升市民生活質素
推動各政府部門和公私營機構在不同範疇加快落實數字經濟和智慧城市措施，讓市民享受科技發展帶來的生活便利，並為經濟發展帶來新的動能。

7. 深化與內地創科合作，更好融入國家發展大局
促進創新要素跨境有效流動，加強香港創科的競爭力，更好服務國家所需；推進粵港澳重大合作平台建設，實現互惠合作；推動香港與內地創新體系接軌，融入國家發展大局。

8. 善用香港國際化優勢，拓展環球創科合作
積極拓展國際創科交流合作，充分發揮香港作為連通內地和世界的重要橋樑和雙向平台角色，協助國家「引進來」和「走出去」。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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