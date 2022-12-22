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2022傑出商界女領袖評選頒獎典禮隆重舉行

都會情報 14:40 2022/12/22

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香港商報主辦的「2022傑出商界女領袖」評選頒獎典禮圓滿舉行。

由香港商報主辦的「2022傑出商界女領袖評選頒獎典禮」今晚假港島海逸君綽酒店舉行，來自法律界、保險業、製造業、地產業等多個行業的11位女精英獲得殊榮，政商名流及各界嘉賓近200人共同見證盛事。

商務及經濟發展局副局長陳百里與本屆傑出商界女領袖得獎者合照。

是次評選活動已是連續第七年舉辦，在商界女性中引起極大反響，眾多商界女性代表脫穎而出，獲得殊榮。藉由這些商界女領袖作為楷模，讓更多的女性相信自己、激勵自己、成就自己，創造屬於自己的輝煌，為香港、為國家的發展貢獻力量。

民政及青年事務局局長麥美娟致辭。

房屋局局長何永賢致辭。

香港特別行政區政府房屋局局長何永賢、香港特別行政區政府民政及青年事務局局長麥美娟、香港特別行政區政府商務及經濟發展局副局長陳百里、港區全國人大代表陳曼琪、香港中華廠商聯合會會長史立德、香港各界婦女聯合協進會副主席蔡關頴琴、香港商報執行總編輯羅興輝及香港商報副總經理徐文等出席典禮並擔任主禮嘉賓。

是次活動獲得眾多商會團體擔任支持機構，包括香港中華總商會、香港中華廠商聯合會、香港工業總會、香港中華出入口商會、全港各區工商聯、港區婦聯代表聯誼會、香港各界婦女聯合協進會、香港島婦女聯會、九龍婦女聯會、香港婦聯、香港廣州婦聯總會、國際婦女會、世界福建女企業家聯會及香港中西區女企業家協會。

2022傑出商界女領袖評選
獲獎名單(排名不分先後)

楊莉珊    香江國際中國地產有限公司首席執行官及執行董事

何超蕸    信德集團有限公司執行董事

蘇麗珍    香港校董學會有限公司外務副主席

徐美琪    善集團創辦人兼主席

張曉琴    善德集團董事長

何文琪    何文琪律師事務所創辦人

季  輝    麥振興律師事務所合夥人

陳淑芝    CAMMIE CHAN CHEONGSAM及更衣記創辦人及執行董事

湯寶寶    友邦保險(國際)有限公司區域執行總監

陳嘉莉    保得信集團控股有限公司創辦人

王韶華    香港永明金融有限公司業務總監

(特約) 

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