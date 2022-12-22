【世界盃2022】麥巴比半場爆粗鬧醒法國隊友 惜終功虧一簣

法國隊在世界盃決賽上雖然連追平，但最終仍不敵阿根廷錯失冠軍。半場時法國落後兩球，近日有媒體公布法國半場時在更衣室的畫面，其中頭號球星麥巴比爆粗激勵隊友。下半場法國隊表現有起色，甚至一度有機會在法定時間內獲勝。

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法國在周日（18日）決賽上半場遭阿根廷攻入兩球，進入更衣室時氣氛嚴肅。法國電視一台（TF1）釋出更衣室片段可見，麥巴比（Kylian Mbappe）激勵隊友，希望隊友下半場可以在對抗上更強硬，改變場上戰局，希望追平比數。

年僅23歲的麥巴比更爆粗地表示，

「呢場係世界盃決賽，對手已經攻入兩球，我哋可以追到差距！X你哋，決賽4年先得一次。」（It’s a World Cup final. They scored two goals, we are behind two goals. We can come back! F**k guys, this is only every four years.）

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"On ne peut pas faire pire !" 😲



Le coup de gueule impressionnant d'Mbappé à la mi-temps d'Argentine-France (images : FFF)



Pour voir le documentaire exclusif "Merci les Bleus", c'est ici : https://t.co/s2fgExusMM pic.twitter.com/vjmvN8M6fK — Téléfoot (@telefoot_TF1) December 21, 2022

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教練迪甘斯（Didier Deschamps）亦向球員訓話，指他們與阿根廷的距離正是對方拿出決賽球隊的表現，而己方不是。

法國下半場後段憑麥巴比短時間內梅開二度，成功追成2比2。進入加時後，麥巴比再度為法國追成3比3，把賽事拉入互射12碼階段。雖然麥巴比再次攻入一球，但兩名隊友射失，使他即使成為金靴亦無緣再奪世界盃。

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責任編輯：吳漢培