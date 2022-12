【世界盃2022】麥巴比半場爆粗鬧醒法國隊友 惜終功虧一簣

法國隊在世界盃決賽上雖然連追平,但最終仍不敵阿根廷錯失冠軍。半場時法國落後兩球,近日有媒體公布法國半場時在更衣室的畫面,其中頭號球星麥巴比爆粗激勵隊友。下半場法國隊表現有起色,甚至一度有機會在法定時間內獲勝。

法國在周日(18日)決賽上半場遭阿根廷攻入兩球,進入更衣室時氣氛嚴肅。法國電視一台(TF1)釋出更衣室片段可見,麥巴比(Kylian Mbappe)激勵隊友,希望隊友下半場可以在對抗上更強硬,改變場上戰局,希望追平比數。

年僅23歲的麥巴比更爆粗地表示,

「呢場係世界盃決賽,對手已經攻入兩球,我哋可以追到差距!X你哋,決賽4年先得一次。」(It’s a World Cup final. They scored two goals, we are behind two goals. We can come back! F**k guys, this is only every four years.)