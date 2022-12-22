  • 20°C
香港時間 : 20221222日 (週四) 16:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【世界盃2022】麥巴比半場爆粗鬧醒法國隊友 惜終功虧一簣

環球社會熱點 16:10 2022/12/22

分享：

分享：

法國隊在世界盃決賽上雖然連追平，但最終仍不敵阿根廷錯失冠軍。半場時法國落後兩球，近日有媒體公布法國半場時在更衣室的畫面，其中頭號球星麥巴比爆粗激勵隊友。下半場法國隊表現有起色，甚至一度有機會在法定時間內獲勝。

【世界盃2022】法國麥巴比輸波失落 懶理馬克龍擁抱安慰 【下一頁】

法國在周日（18日）決賽上半場遭阿根廷攻入兩球，進入更衣室時氣氛嚴肅。法國電視一台（TF1）釋出更衣室片段可見，麥巴比（Kylian Mbappe）激勵隊友，希望隊友下半場可以在對抗上更強硬，改變場上戰局，希望追平比數。

年僅23歲的麥巴比更爆粗地表示，

「呢場係世界盃決賽，對手已經攻入兩球，我哋可以追到差距！X你哋，決賽4年先得一次。」（It’s a World Cup final. They scored two goals, we are behind two goals. We can come back! F**k guys, this is only every four years.）

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【世界盃2022】阿根廷舉國慶祝釀混亂1人死 球員改坐直升機撤離 【下一頁】

教練迪甘斯（Didier Deschamps）亦向球員訓話，指他們與阿根廷的距離正是對方拿出決賽球隊的表現，而己方不是。

法國下半場後段憑麥巴比短時間內梅開二度，成功追成2比2。進入加時後，麥巴比再度為法國追成3比3，把賽事拉入互射12碼階段。雖然麥巴比再次攻入一球，但兩名隊友射失，使他即使成為金靴亦無緣再奪世界盃。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【世界盃2022】赤身流浪漢獲贈球衣痛哭 加入慶祝阿根廷奪冠
2022/12/21
【世界盃2022】赤身流浪漢獲贈球衣痛哭 加入慶祝阿根廷奪冠
【世界盃2022】阿根廷凱旋歸國 美斯親捧盃先落機
2022/12/20
【世界盃2022】阿根廷凱旋歸國 美斯親捧盃先落機
【世界盃2022】Salt Bae落場慶祝阿根廷奪冠 拉美斯手臂圖合照遭側目（有片）
2022/12/20
【世界盃2022】Salt Bae落場慶祝阿根廷奪冠 拉美斯手臂圖合照遭側目（有片）
【世界盃2022】法國黑人球員射失12碼 遭種族歧視攻擊
2022/12/20
【世界盃2022】法國黑人球員射失12碼 遭種族歧視攻擊
【世界盃2022】Drake買阿根廷贏 因一事仍慘輸780萬
2022/12/20
【世界盃2022】Drake買阿根廷贏 因一事仍慘輸780萬

你可能感興趣

【世界盃2022】赤身流浪漢獲贈球衣痛哭 加入慶祝阿根廷奪冠
08:05 2022/12/21
【世界盃2022】赤身流浪漢獲贈球衣痛哭 加入慶祝阿根廷奪冠
【世界盃2022】阿根廷凱旋歸國 美斯親捧盃先落機
16:45 2022/12/20
【世界盃2022】阿根廷凱旋歸國 美斯親捧盃先落機
【世界盃2022】Salt Bae落場慶祝阿根廷奪冠 拉美斯手臂圖合照遭側目（有片）
13:22 2022/12/20
【世界盃2022】Salt Bae落場慶祝阿根廷奪冠 拉美斯手臂圖合照遭側目（有片）
網絡熱話 世界盃 法國 阿根廷

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月22日 時間16:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】澤連斯基訪美爭援助不斷 俄料再增兵至150萬（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】澤連斯基訪美爭援助不斷 俄料再增兵至150萬（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄輸歐天然氣管道爆炸 3名工人死亡
【烏克蘭戰爭】俄輸歐天然氣管道爆炸 3名工人死亡
馬斯克兒子車輛遭神秘人跟蹤 保安還擊反變疑犯
馬斯克兒子車輛遭神秘人跟蹤 保安還擊反變疑犯
女星瞓敞開棺材演戴妃遺體《王冠》不敬死者捱轟
女星瞓敞開棺材演戴妃遺體《王冠》不敬死者捱轟
新型冠狀肺炎全球疫情（12月22日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月22日 時間16:00）
【世界盃2022】Salt Bae落場慶祝阿根廷奪冠 拉美斯手臂圖合照遭側目（有片）
【世界盃2022】Salt Bae落場慶祝阿根廷奪冠 拉美斯手臂圖合照遭側目（有片）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款