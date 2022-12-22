【經濟復甦】新界西首間「TASTE x FRESH新鮮生活」進駐屯門市廣場 帶動冬至及聖誕假期消費 預計人流及生意額錄雙位數升幅

信和集團旗下屯門市廣場，近期引入多間知名品牌，包括新界西首間「TASTE x FRESH新鮮生活」概念超市、日本人氣品牌「THE MATCHA TOKYO」、「天丼」及本地特色餐飲美饌「聚聚」、「小小串」等，為顧客帶來全新消費及餐飲體驗。在國際足球盛事及聖誕主題活動帶動下，加上近日氣溫一度急降，掀起市民消費熱潮。信和集團表示，旗下屯門市廣場本月首半個月的人流及生意額，較上月錄得分別8%及12%的升幅，其中服裝、禮品及餐飲行業升幅尤其明顯。集團預計暢旺市道會得以延續，預計冬至及聖誕假期人流及生意額，會分別上升10%及15%。

【溫股知新】波幅漸細 明年再計

信和集團資產管理董事蔡碧林表示：「隨著政府防疫措施進一步放寬及聖誕氣氛越趨濃厚，市民購物及外出用膳意慾旺盛，加上屯門市廣場多間新食肆進駐，為顧客帶來更多選擇及新鮮感，商場旗下不少餐廳在冬至訂座率已達8至9成。此外，信和集團近年亦積極引入有潛質的商戶，以『TASTE x FRESH新鮮生活』概念店為例，除了在屯門市廣場開設外，更會於2023年3月將版圖擴展至藍灣廣場，屆時，店舖將會引入不同特色，務求為顧客來更多購物驚喜及貼心體驗。」

「TASTE x FRESH 新鮮生活」概念超市，是新界西的首間分店，店舖面積近20,000平方呎，精心為顧客搜羅世界各地近15,000款生活百貨及新鮮食材，更致力引入嶄新元素為顧客帶來與別不同的購物體驗，並首次融入AR 擴增實境技術及元宇宙遊戲元素，以互動體驗打造全新購物新地標。新店亦特意夥同多個品牌設置多個特色專區，包括：「寶の林」保健養生區、「寵」愛專區、Coffee Academics、美妝專區、日本清酒專區等，務求一面購物一面發掘「打卡位」，為顧客營造額外購物驚喜。

此外，人氣餐飲食肆亦登陸屯門市廣場，包括人氣新派中菜「聚聚」，中菜館以時下流行打卡Café 作藍本，食物主打精緻粵式前菜、小食、點心、甜品、招牌菜，配以新潮有型餐具，將中式菜館打造成打卡熱點。「小小串」主打四川巴蜀美食，包括用竹籤把各種肉食、蔬菜串成再放入特製湯汁的「串串」和三款不同辣度及口味的烤魚，完美展現四川及重慶風味。日本知名連鎖天婦羅丼飯店「天丼」，其香港店食譜、份量均依照日本店做法，部份食材由日本直送，包括九州的華味雞、日本青森米、日本天婦羅炸粉等等，亦有日籍師傅駐店，保證食客能品嚐到日本風味！來自東京表參道的「THE MATCHA TOKYO」，以百分百有機抹茶為賣點，開設後在日本掀起抹茶熱潮！THE MATCHA TOKYO 更有曾在日本學學藝的駐店茶師為客人即場沏茶，更提供多款抹茶控必試的抹茶飲品及甜點。

由即日起至1月2日，屯門市廣場正舉辦「《寶可夢朱／紫》冬日冒險之旅START」聖誕活動，當中包括7米高的超巨型皮卡丘以萌爆形象跟大家會面，帶領粉絲認識三隻Pokémon – 新葉喵、呆火鱷和潤水鴨，更有機會邂逅傳說級Pokémon「故勒頓」及「密勒頓」，粉絲們可以親眼見識一下他們的霸氣！於聖誕期間，商場更會舉辦「Pokémon見面會」，皮卡丘與首次於香港現身的全新御三家角色「新葉喵」、「呆火鱷」及「潤水鴨」一同登場，吸引大量粉絲到場朝聖。場內亦有「Pokémon冬日商品店」，部份貨品更是由日本限定貨品，讓大家盡情消費購入心愛精品。

【青姐話】聖誕鐘 Dos & Don'ts

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責任編輯：嚴浩文