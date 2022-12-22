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豪宅優質盤回報逾4厘　貝沙灣海景戶連車位9.1萬租出

股樓投資 14:55 2022/12/22

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市場錄大額租務成交，美聯物業唐美珍表示，薄扶林貝沙灣6期8A座一個低層B室單位，實用面積約1,741平方呎，為屋苑內極優質租務放盤，擁海景，故獲同區客鍾情，議價後並以月租9.1萬元承接，折合實用呎租約為52.3元，並連一個車位，為屋苑內本月大額租務成交。

業主於2007年4月份以約2,485萬元購入上述物業，若以目前租金計算，租金回報約為4.4厘水平。

延伸閲讀【有相睇】15 WESTERN STREET示位加入聖誕裝飾 參觀同時感受節日氣氛

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撰文 : 蔡子俊

二手市場 美聯物業 貝沙灣 薄扶林 私人屋苑

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