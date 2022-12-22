豪宅優質盤回報逾4厘　貝沙灣海景戶連車位9.1萬租出

市場錄大額租務成交，美聯物業唐美珍表示，薄扶林貝沙灣6期8A座一個低層B室單位，實用面積約1,741平方呎，為屋苑內極優質租務放盤，擁海景，故獲同區客鍾情，議價後並以月租9.1萬元承接，折合實用呎租約為52.3元，並連一個車位，為屋苑內本月大額租務成交。

業主於2007年4月份以約2,485萬元購入上述物業，若以目前租金計算，租金回報約為4.4厘水平。

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