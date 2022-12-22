【經典重現】洲際酒店前身翻新近2年 麗晶酒店2023年初重開 四大經典餐廳26/12起試業

前身為尖沙咀香港洲際酒店的香港麗晶酒店，翻新工程進行近2年，將於2023年初重新開幕。



香港麗晶酒店正式開幕前，酒店內四間經典餐廳將於12月26日起開始相繼試業，推出名為「珍饌盛宴 Dining Destination」的概念，透過各位主廚精湛的手藝，打造沉浸式的餐飲體驗，致力為食客呈現超越美食本身的的享受。

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精選的四間經典餐廳分別為：

1. The Steak House — 團隊嚴選來自世界各地的精品供應商合作，搜羅一系列高品質肉類入饌，堅持沿用傳統木炭烤架進行烤製，配搭精心設計的沙律吧，以全新角度構建獨一無二的體驗；酒單方面則主打一些全球最佳的大瓶裝葡萄酒，將會為愛好肉類及葡萄酒的食客打造極致奢華的珍饌盛宴。(12 月 26 日開始接受餐廳預訂)

2.港畔餐廳 — 充滿活力的自助餐體驗着重於一系列亞洲及西方美食，務求讓食客猶於置身於世界各地的美食市集一般。(12 月 29 日開始接受餐廳預訂)



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3. 大堂酒廊 — 飽覽維多利亞港壯麗的景致之餘，提供原產咖啡及精選的中西式茶茗；當然少不了香港麗晶酒店享負盛名的「日夜變奏」的體驗，欣賞日落美景同時亦可品嚐小型香檳酒莊酒單中的精選香檳。(12 月 26 日開始接受餐廳預訂)



4. 麗晶軒

屢獲殊榮的二星米芝蓮中菜餐廳欣圖軒，坐擁壯麗維港景致，一直以紮實功架及創新意念帶領食客細味粵菜精粹，致力把中菜推向新境界。欣圖軒於酒店翻修期間一直維持營業，餐廳亦將於 12 月 26 日重新起用其 1984 年開業時的原名 — 麗晶軒(一直維持營業，12 月 26 日起通過香港麗晶酒店正門進入)

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香港麗晶酒店總經理沈滔彣表示：「我們知道香港全城均熱切期待這間傳奇酒店的重開，整個團隊希望於酒店再次開幕前為這個城市帶來一點驚喜，因此旗下四間備受食客喜愛的餐廳將率先回歸，這些餐廳均經過精心重塑，全新詮釋品牌一貫追求創新意念、堅持卓越服務及飽覽非凡景觀的奢華體驗，大家可以拭目以待。」

香港麗晶酒店詳情

地址: 九龍尖沙咀梳士巴利道 18 號

預訂電話: 2313 2313

酒店網站: https://hongkong.regenthotels.com

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責任編輯：陳詠妍