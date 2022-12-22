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美國網民大讚 澤連斯基講英文好過拜登

環球社會熱點 15:05 2022/12/22

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烏克蘭總統澤連斯基訪美，於美國國會以英文發表演説，美國網民對澤連斯基的英文水平評價甚高。一名博客主持更讚澤連斯基演講十分出色，指其英文講得好過母語為英文的美國總統拜登。

烏克蘭戰爭】美向烏提供愛國者防空系統 專家料作用有限 【下一頁】

【烏克蘭戰爭】澤連斯基訪美 拜登：你永不孤立無援 【下一頁】

美國博客主持Gerry Callahan周四（22日）於Twitter發文，聲稱澤連斯基（Volodymyr Zelesnky）的英文講得好過拜登（Joe Biden）、副總統賀錦麗（Kamala Harris）和眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）。

Gerry Callahan似乎對民主黨人十分不滿，更諷刺今年入選《紐約時報》最時尚人物、屬民主黨的賓夕法尼亞州候任參議員費特曼（John Fetterman），指如往常穿著綠色便服的澤連斯基打扮更勝費特曼。

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另一名網民Kyle Poen也在Twitter發文表示，澤連斯基的母語並非英文，但其演講表現明顯比拜登更好。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS ）記者Dillon Thomas更形容澤連斯基的演説令人難以置信，稱對方用英文演講，比起部分專業電視主持用母語的表現更好，更聲稱部分美國人每日上電視江英文仍感到困難。

【烏克蘭戰爭】澤連斯基指援烏為投資 籲美國會續支持 【下一頁】

美國有綫新聞網絡（CNN）全球事務分析師Bianna Golodryga則認為，澤連斯基以流利英文演説於國會贏得滿滿掌聲，或會觸怒甚少在公開場合講英文的俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）。

但也有網民諷刺澤連斯基，指澤連斯基在向美國索取援助時才會講英文，平時生氣的話就只會講烏克蘭語。

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責任編輯：鄭錦玲

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