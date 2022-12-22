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【日本遊】11月訪日遊客逼近100萬　勞動力市場嚴重缺人

商業 14:31 2022/12/22

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調查公司STR的數據顯示，11月日本全國酒店入住率比上年同月提高18個百分點，達到77%。（法新社圖片）

訪日遊客量的復甦勢頭日趨明顯，日本國家旅遊局（JNTO）近日發佈的數據顯示，11月訪日遊客人數達到93萬4500人，與疫情前的2019年同月相比恢復至近4成的水平。不過，勞動力短缺成為非常嚴峻的問題。

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《日經新聞》報道，11月的訪日遊客人數達到10月（約49萬人）的約1.9倍，規模逼近疫情開始時的2020年2月（約108萬人）。日本的數據顯示，在11月入境的外國人中，75%為旅客。

平均客房單價914港元

航空業方面，日本航空（JAL）11月國際航線旅客人數達到約39萬人，增至上年同月的5.4倍，達到2019年同月5成的水平。韓國7家航空公司的飛往日本航班12月達到每週670個，比11月增加約3成，北美和東南亞航線也持續復甦。

入境遊客的消費力亦穩步增長。調查公司STR的數據顯示，11月日本全國酒店入住率比上年同月提高18個百分點，達到77%。平均客房單價提高4700日圓（約278港元），達到1萬5462日圓（約914.5港元），與新冠疫情前基本相同。東京皇宮酒店（Palace Hotel Tokyo）12月單價達到約8.2萬日圓（約4850港元），比2019年12月高出約1.7萬日圓（約1005.5港元），有望創月新高，外國人佔住宿客人更逾6成。
 
將導致人工費上漲

不過，日本企業現正面對勞動力短缺的問題。帝國徵信公司（Teikoku Databank）10月對日本約2萬6000家企業實施調查，正式員工人手不足的企業佔51.1%。尤其是「旅館、酒店」和「餐廳」正式員工和非正式員工不足率均達到65至70%左右。

勞動力短缺將導致人工費上漲，企業損失服務及商品的銷售機會。大和總研的高級經濟學家神田慶司指出：「在明年春季之前，訪日遊客消費有望持續復甦，惟對企業來説，提高勞動生產率成為當務之急的問題」。

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責任編輯：李智美

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