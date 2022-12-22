【英國王室】哈里梅根新紀錄片現身 新西蘭總理急撇關係

串流平台Netflix本周宣布，將會在除夕播出一套有英國哈里王子與夫人梅根的新紀錄片。Netflix播出預告片中，觀眾發現新西蘭總理阿德恩亦有出現，引來外界好奇阿德恩與哈里梅根的關係。惟阿德恩表示，直至預告片播出後始知自己有參與紀錄片事項。

Netflix再有哈里梅根紀錄片 大除夕播出 【下一頁】

名為《Live to Lead》的Netflix紀錄片周一（19日）已釋出首條預告，據報相關紀錄片由哈里（Prince Harry）及梅根（Meghan Markle）擔任製作人。紀錄片在預告中指，希望能透過全球各領袖的故事，向已故前南非總統曼德拉（Nelson Mandela）的價值致敬。

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紀錄片預告播出後，觀眾發現阿德恩（Jacinda Ardern）及環保少女通里貝（Greta Thunberg）等人有現身。惟阿德恩周三（21日）表示，並未就紀錄片一事，曾與哈里梅根接觸。

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阿德恩表示，紀錄片使用的鏡頭來自她2019年11月時，接受曼德拉基金會（Nelson Mandela Foundation）的採訪。她指當時基金會正為未來領袖提供資源，重心亦放在年輕領袖身上。阿德恩強調，未有參與其後的決策，亦未和哈里梅根有直接接觸，但支持基金會以自覺合適的方式利用畫面。

阿德恩同時透露，她早在5月時就已得悉相關紀錄片將會播出，但其後並未關注相關議題，所以直至預告片播出後，才意識到事情發展。

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責任編輯：李俊儀