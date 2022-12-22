  • 19°C
香港時間 : 20221222日 (週四) 15:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騰訊700】馬化騰：內地遊戲市場版號長期處緊縮狀態　直指視頻號這業務為全公司的希望

股市 13:50 2022/12/22

分享：

分享：

【騰訊700】馬化騰：內地遊戲市場長期處緊縮狀態　直指視頻號這業務為全公司的希望

據內媒報道，騰訊 （00700） 董事會主席兼首席執行官馬化騰表示，從長期看，國內遊戲市場的版號肯定是緊縮狀態，不會像過去那麼容易（拿版號）。

騰訊於12月15日在線上召開內部員工大會，同時有大約100多名員工現場參與聽會，而今年大會的主題是「降本增效」。會上，他提到公司內部大量問題，而就主營遊戲業務方面，他指，從長期看，國內游戲市場的版號肯定是緊縮狀態，不會像過去那麼容易（拿版號）。

「所以（騰訊遊戲）一定要聚焦精品，不要浪費任何一個版號的機會」

他提到，版號和政策對互動娛樂事業群（IEG）的影響確實比較大。騰訊未來希望探索更多的合作方式，把好產品的市場打開，也包括更好的拓展國際市場。

視頻號是全場希望

另外，馬化騰直言，微信事業群（WXG）最亮眼的業務是視頻號，基本上是全場（全公司）的希望。短視頻三年來在全球範圍內對整個互聯網的衝擊相當大，各個平台和企業都不得不重視這一塊。它會侵蝕掉很多長視頻、遊戲等產品的時間，這是一個客觀發展規律。「這也倒逼我們其它業務進行調整」。

他表示，比如說調整長視頻戰略，把非精品的內容砍掉，「以前有些中不溜秋的劇，我們也願意投資，現在就要想一想了」。

再者，騰訊做了很多短視頻和電商的結合嘗試，馬化騰表示，現在視頻號走出了第一步，已經立住了，後面希望能更貼近交易，把電商閉環做好。對於電商交易，騰訊還是要扮演助手和連接的作用。如何在不下場做電商的前提下，把電商閉環做好，是視頻號未來的挑戰。

相關文章：

【騰訊700】南非大股東旗下Prosus周二再沽騰訊套3.2億、持股量跌穿27%　花費約3個月完成減持1個百分比（第二版）

【互聯網數據】騰訊《王者榮耀》11月吸金逾15億元　蟬聯全球熱門移動遊戲收入冠軍

編輯：姚卓然

騰訊控股（00700） 港股 科技產品 馬化騰 微信 騰訊
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

上一篇文章

【零售市道】信和預計屯門市廣場冬至聖誕生意額增15%　餐廳冬至訂座率達8成

下一篇文章

【中國經濟】盧米斯賽勒斯：解封初期染疫激增不利消費生產　明年次季GDP始恢復增長
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中港通關】內地據報明年1月3日起全面通關　入境政策改為「0+3」
【中港通關】內地據報明年1月3日起全面通關　入境政策改為「0+3」
【豪華酒店】香港麗晶酒店2023年初重開　聖誕旺季率先推4餐廳試業
【豪華酒店】香港麗晶酒店2023年初重開　聖誕旺季率先推4餐廳試業
【日圓匯價】外匯專家：日圓兌港元未來3個月恐見7.1算　日圓走強將「見位破位」
【日圓匯價】外匯專家：日圓兌港元未來3個月恐見7.1算　日圓走強將「見位破位」
【港股市況】ATM領市　內地餐飲股、體育用品股造好　恒生指數午後升逾400點（不斷更新）
【港股市況】ATM領市　內地餐飲股、體育用品股造好　恒生指數午後升逾400點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】美團ADR京東美股高港3%　夜期收市升244點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】美團ADR京東美股高港3%　夜期收市升244點（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨續向好升78點　納指期貨升0.3%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨續向好升78點　納指期貨升0.3%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款