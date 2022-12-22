【騰訊700】馬化騰：內地遊戲市場版號長期處緊縮狀態　直指視頻號這業務為全公司的希望

▲ 【騰訊700】馬化騰：內地遊戲市場長期處緊縮狀態 直指視頻號這業務為全公司的希望

據內媒報道，騰訊 （00700） 董事會主席兼首席執行官馬化騰表示，從長期看，國內遊戲市場的版號肯定是緊縮狀態，不會像過去那麼容易（拿版號）。

騰訊於12月15日在線上召開內部員工大會，同時有大約100多名員工現場參與聽會，而今年大會的主題是「降本增效」。會上，他提到公司內部大量問題，而就主營遊戲業務方面，他指，從長期看，國內游戲市場的版號肯定是緊縮狀態，不會像過去那麼容易（拿版號）。

「所以（騰訊遊戲）一定要聚焦精品，不要浪費任何一個版號的機會」

他提到，版號和政策對互動娛樂事業群（IEG）的影響確實比較大。騰訊未來希望探索更多的合作方式，把好產品的市場打開，也包括更好的拓展國際市場。

視頻號是全場希望

另外，馬化騰直言，微信事業群（WXG）最亮眼的業務是視頻號，基本上是全場（全公司）的希望。短視頻三年來在全球範圍內對整個互聯網的衝擊相當大，各個平台和企業都不得不重視這一塊。它會侵蝕掉很多長視頻、遊戲等產品的時間，這是一個客觀發展規律。「這也倒逼我們其它業務進行調整」。

他表示，比如說調整長視頻戰略，把非精品的內容砍掉，「以前有些中不溜秋的劇，我們也願意投資，現在就要想一想了」。

再者，騰訊做了很多短視頻和電商的結合嘗試，馬化騰表示，現在視頻號走出了第一步，已經立住了，後面希望能更貼近交易，把電商閉環做好。對於電商交易，騰訊還是要扮演助手和連接的作用。如何在不下場做電商的前提下，把電商閉環做好，是視頻號未來的挑戰。

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編輯：姚卓然