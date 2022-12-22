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【騰訊700】馬化騰：內部貪腐問題「嚇死人」　直言「很多業務該砍就砍掉、不要留戀」

股市 14:14 2022/12/22

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【騰訊700】馬化騰：內部貪腐問題「嚇死人」　直言「很多業務該砍就砍掉、不要留戀」

據內媒報道，騰訊 （00700） 董事會主席兼首席執行官馬化騰於內部員工大會上直斥公司各事業群的痛點，甚至直言反貪腐查出的問題「嚇死人」，又指很多業務該砍就砍掉，不要留戀，未來還需要繼續加強和堅持降本增效。

騰訊於12月15日在線上召開內部員工大會，同時有大約100多名員工現場參與聽會，而今年大會的主題是「降本增效」。馬化騰表示，在這個過程中，騰訊做到了聚焦主業，把不適應當下和未來發展階段的周邊業務進行縮減。他續指，很多業務該砍就砍掉，不要留戀。與公司付出的管理成本和精力相比，非核心業務鋪得太多並不划算，未來還需要繼續加強和堅持降本增效。

今年馬化騰講話的整體基調銳利了不少，把很多管理幹部知道但不願意擺到檯面上討論的問題，都逐一指了出來。他批評了某些業務集團一團和氣的改革方式，認為這是浮於表面的工作形式，不是創業者應有的危機心態。

反貪腐查出的問題「嚇死人」

馬化騰表示，騰訊今年提升了內審內控的力度，結果查出大量內部貪腐問題，還牽扯到了部分中乾。馬化騰對台下員工說，內部的貪腐問題「真的是觸目驚心」，很多業務做不起來，並不是因為管理者問題，也不是業務方向問題，而是貪腐漏洞太大，業務被掏空了。

「我看完才知道，為什麼我們很多業務做不起來」，馬化騰對台下員工表示，「只是你們沒機會看，看完嚇死人」。

對於平台與內容事業群（PCG）部分業務的改革，馬化騰隔空喊話指：

「你活都活不下去了，週末還休閒的打球，那留給它們的時間不多了。」

他指，如果業務團隊不能給自己壓力，那麼由總辦來給這個壓力。早前有指平台與內容事業群部門在今年上半年已經進行過裁員，當中多個細分業務部門裁員比例甚至高達40%至50%，少數業務面臨整體裁撤。

自負盈虧

就明年PCG的調整，馬化騰認為可能不需要減員，但是裁員留下的團隊要做更有意義的事情。對於雲與智慧產業事業群（CSIG）放棄集成商角色，轉而做自研產品被集成的戰略，馬化騰表示全力支持。

馬化騰跟團隊講，如果他們不能自己浮上水面（自負盈虧），還沉下去，甚至還有很多問題的話，那留給騰訊新聞的時間也就不多了。他認為團隊需要強而有力的變化，否則「繼續這樣做下去沒有意義，整個（騰訊新聞）砍掉都可以」。

「我跟jonathan（何毅進，騰訊新聞負責人）也提了很高的要求，你們動作必須要到位，果然很快，10月份就扭虧為盈了」。

另外，馬化騰還在大會上公開表示，自己已經不相信買量的故事，騰訊以後任何業務（包括IEG）都不要再跟他提買量的事情，沒有意義。

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編輯：姚卓然

騰訊控股（00700） 港股 馬化騰 創業 貪腐 裁員
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