【零售市道】信和預計屯門市廣場冬至聖誕生意額增15%　餐廳冬至訂座率達8成

▲ 【冬日好去處】信和預計屯門市廣場冬至聖誕生意額增15% 餐廳冬至訂座率達8成

臨近假期旺季，信和 （00083） 旗下屯門市廣場12月首半個月人流及生意額分別按月增8%及12%，其中服裝、禮品及餐飲升幅明顯，信和預計市道繼續暢旺，屯門市廣場冬至（22日）及聖誕假期的人流及生意額將分別按月增10%及15%

信和集團資產管理董事蔡碧林表示，隨著政府防疫措施進一步放寬及聖誕氣氛越趨濃厚，市民購物及外出用膳意慾旺盛，屯門市廣場旗下不少餐廳在冬至訂座率已達8成至9成。

設7米高比卡超 展期至明年1月2日

屯門市廣場趁旺季舉行商場活動吸客，商場在即日起至明年1月2日舉行Pokémon的「《寶可夢朱／紫》冬日冒險之旅 START」 聖誕活動，包括擺設7米高的舉行比卡超裝置，以及新角色「新葉喵」、「呆火鱷」及「潤水鴨」登場，部分貨品更是由日本限定貨品。

此外，屯門市廣場引入「TASTE x FRESH 新鮮生活」概念超市、以及「THE MATCHA TOKYO」、「天丼」、「聚聚」、「小小串」等餐廳，其中概念超市佔地近2萬平方呎，提供約1.5萬款產品，信和透露，「TASTE x FRESH 新鮮生活」概念店將於2023年3月進駐至藍灣廣場。

TASTE開概念店佔地近2萬呎

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記者：宋佩恩