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【中國經濟】盧米斯賽勒斯：解封初期染疫激增不利消費生產　明年次季GDP始恢復增長

宏觀解讀 13:28 2022/12/22

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【中國經濟】盧米斯賽勒斯：解封初期染疫激增不利消費生產　明年次季GDP始恢復增長

中國防疫政策與經濟表現息息相關，盧米斯賽勒斯（Loomis Sayles）高級主權分析師莊波（Bo Zhuang）認為，在清零政策取消之前，超過九成中國人口並未感染新冠病毒。解封初期確診病例將會激增，並或導致醫療系統不勝負荷，過程中會對消費和生產構成壓力，料短期內中國經濟只會更加混亂而不會有所改善。

莊波稱，此前中國出現的反對疫情政策抗議活動，與高達 18%的青年失業率有關，結果令政府不得不加快撤消封控措施，相信中國最終會放寬限制，但學生的激進活動讓政府相信封控措施所造成的經濟和政治代價已經無法忍受。

但隨著情況緩解，莊波認為，中國經濟增長將在 2023 年第二季度恢復，並在下半年達到增長5%，預期放寬住房限制政策可能會進一步推助增長。該行又料，中國的經濟增長重回軌道，亦將提振其他亞洲國家的經濟，尤其當中國遊客回復昔日旅遊模式的時候，而附近亞洲國家如泰國、越南和日本，貨幣將會走強。

然而中國的重新開放將對通脹帶來不確定性。在過去一年，當歐美面對通脹急劇上漲的時候，中國卻擔當著對抗通脹的角色，因為在經濟增長放緩的情況下，商品和能源的使用要低於正常水平。

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【宏觀經濟】人民銀行：精準實施貨幣政策　改善頭部房企資產負債情況

【中國經濟】世銀降中國2022年GDP增長至2.7%　房地產壓力或溢出至金融系統

記者：李哲毅

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