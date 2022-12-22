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英監管機構指共享串流帳戶違法 不付費使用Neflix或被起訴

環球社會熱點 13:15 2022/12/22

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不少人會和親友共享Netflix等串流平台帳戶，攤分訂閱費用或單純讓更多人使用串流服務。但英國版權監管機構表示，共享串流平台帳戶密碼屬違法。當局更指，不付費使用Netlfix等平台服務人士或會面臨起訴。

女星瞓敞開棺材演戴妃遺體《王冠》不敬死者捱轟 【下一頁】

英國知識產權局（IPO）表示，數百萬英國民眾牽涉共享Netflix、Amazon Prime Video及Disney+等串流平台帳戶密碼行為屬於違法。IPO與Facebook母企Meta發布指引，指密碼共享行為違反版權法。

IPO表示，盜版是娛樂及創意產業一大問題，未經許可將互聯網流傳圖片到個人社交媒體，或透過機頂盒Kodi boxes及應用程式觀看電影、電視劇或直播體育賽事而無需付費，均為侵犯版權的行為，觸犯民事及刑事律例，理論上或面臨起訴。

Netflix再有哈里梅根紀錄片 大除夕播出 【下一頁】

Netflix估計，顯示全球有逾1億家庭透過密碼共享，免費使用平台服務，其中包括英國多達400萬的訂戶。雖然相關行為違反Netflix規定，但公司此前亦容許情況存在，直至今年終於宣布打擊相關行為，在用戶添加「子賬戶」時，每月會收取少量額外費用，相關措施將會在明年於英國推出。

IPO發言人表示，刑事及民事法律中有一系列條款，或適用於密碼共享的情況。用戶無需付費就能觀看收版權保護的作品，視乎情況或觸犯欺詐及二次侵犯版權等法例。若民事法律中有相關規定，服務供應商在需要時可透過法院採取行動。

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責任編輯：李俊儀

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