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【內房危機】金融資產管理公司助房企紓困65個項目　帶動復產規模達1500億人幣

股市 12:36 2022/12/22

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【內房危機】金融資產管理公司助房企紓困65個項目　帶動復產規模達1500億人幣

四大全國性金融資產管理公司中有3家發布了紓困房企數據。中國華融 （02799） 、中國東方資產、中國信達 （01359） 已累計推動及已落地的房企紓困項目65個，帶動復工復產項目規模已經超過1500億元人民幣。融創 （01918） 、世茂 （00813） 、奧園 （03883） 、佳兆業 （1638） 、陽光城、中南建設、建業地產等房企都出現在AMC的紓困名單上。

2022年年初以來，在監管層多次發聲支持下，金融資產管理公司加速推進房地產市場風險化解工作。截至10月底，中國華融正在推動中的房企紓困項目有16個，帶動256.89億元人民幣項目復工復產；中國東方已落地房地產風險化解項目29個，投放金額137.47億元人民幣，帶動935.79億元人民幣房地產項目復工復產。

截至8月底，中國信達已落地房地產風險化解項目20個，投放金額102.85億元，帶動326.29億元項目復工復產。以此計算，3家金融資產管理公司帶動的復工復產項目規模已經達到1519億元人民幣

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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編輯：姚卓然

國企內房股 民企內房股 中國市場 財富及資產管理 中國華融（02799） 中國信達（01359）
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