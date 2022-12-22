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【異動股】 上季零售及批發銷售跌最多兩成 一個外圍原因 滔搏股價不跌反升近7%

股樓投資 12:32 2022/12/22

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滔搏（06110）公布2022/23財政年度第三季度營運情況，預計9月至11月零售及批發業務之總銷售金額同比錄得10至20%高段下跌。截至11月底，直營門店毛銷售面積較上一季末減少1.3%，較去年同期減少5.7%。

同場加映﹕【溫股知新】波幅漸細 明年再計

不過，受惠全球最大體育用品公司Nike（美：NKE）上季業績好過預期帶動，股價今早仍抽高，高開3.6%，至中午報6.01元，升6.9%。 其他相關概念股同樣炒上，申洲國際（02313）至中午報86.55元，升6.6%；裕元集團（00551）至中午報11.1元，升0.9%。

【阿里巴巴 9988】 浙江書記視察阿里巴巴 指阿里要做創新發展領頭羊 股價有望翻身？【見下頁

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記者：郭秀慧

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