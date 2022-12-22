【烏克蘭戰爭】普京同意增兵至150萬 強調開戰非俄之過

俄羅斯總統普京早前已下達局部動員令，增加兵力投入對烏克蘭的戰事。普京近日再表示，同意俄軍增兵近40萬至150萬人，確保能解決俄羅斯軍事安全的問題。同時，普京指俄羅斯不應為戰爭爆發負責，指與烏克蘭正共同經歷悲劇。

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普京（Vladimir Putin）在周三（21日）播出的與俄軍高層會議中表示，認同防長紹伊古（Sergei Shoigu）的增兵建議，希望把俄軍人數擴大至150萬。普京認為，此舉將有助解決俄羅斯在軍事安全上的問題。不過，普京堅稱近70萬士兵應為職業軍人。

同時，普京要求軍方高層研究烏軍使用西方武器裝備，發展及加強俄軍實力。普京指俄軍應從對烏戰爭學習如何現代化軍隊，更特別強調需要發展核武，直指核武是「俄羅斯國家主權的主要保障」。紹伊古亦表示，俄軍將在西部建立新部隊，應對瑞典及芬蘭加入北約（NATO）。

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另外，普京指俄烏戰爭源於第三國政策，批評西方國家致力由烏克蘭起洗腦其他前蘇聯國家，認為戰爭爆發非俄羅斯之過。普京稱俄羅斯多年來嘗試與烏克蘭保持友好鄰國關係，提供貸款及低價能源等，惟不奏效。

普京直言，一直視烏克蘭人民如兄弟，現在發生的一切是個悲劇，同樣不認為是烏克蘭的問題。

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責任編輯：吳漢培