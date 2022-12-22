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【冬至商機】冬至海味銷情佳　商戶生意額按年升1成

商業 12:45 2022/12/22

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有海味店表示，今年生意額按年上升約1成。（受訪者提供圖片）

冬至大過年，不少市民於今晚聚會慶祝，海味是不可缺少的傳統菜式。有海味店表示，今年生意額按年上升約1成。

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南北行聯營業務發展經理崔家權稱，今年的定單數量和銷售額，與去年同期相比上升5至10%。銷售額增長受惠於今年冬至正值工展會，該公司推出了多款工展會限定的優惠「福袋」。吸引不少顧客選購限定發售的參茸海味產品為「做冬」、年夜飯和農曆新年送禮等做準備。

產品價格相若　廣告開支略增

崔家權又指，公司預計今年銷情樂觀，故略為增加廣告開支，用於刊登報章廣告及網上推廣。然而，物流仍然受疫情影響而增加成本開支，來貨價亦比去年上升，總成本較去年上升20至30%。不過該企並沒有將成本上升大幅度轉嫁予消費者，大部分產品的價格與去年相若。

他認為，香港今年的經濟仍會受疫情影響，即使各方面逐漸「復常」，但預計市民的購買意慾需一段時間才回復至疫情前的水平。

安記海味董事總經理潘權輝則反映，今年冬至的銷情與上年相若，按照市道來看已算滿意。

鮑魚花膠受捧　市民購物「爽手」

潘提到，不少顧客特地到工展會內的攤位為冬至入貨，人流頗多，且消費力明顯比月初上升：「鮑魚、花膠甚受歡迎，之前顧客傾向先考慮再購買，惟近日情況明顯有改善，不少消費者經我們講解產品後便下單。」

該企亦推出了盆菜、3件禮盒再享88折、330元任選10罐鮑魚等優惠。他反映，人均消費由1,000至2,000元不等。「近年都是走薄利多銷路綫，前幾年大環境好時賺到錢，近年經濟差就變了蝕住做，但見到消費氣氛逐漸回升，已經好開心。」

不過，亦有海味店反映銷售情況受市民外遊影響。海生行總經理蘇啟國表示，公司今年的零售銷售比去年下跌約10%，主因部分顧客外出旅遊；批發銷售則比去年上升20至30%，主要受惠於政府放寬防疫限制，包括放寬餐飲處所每枱人數及宴會人數上限，多了來自酒樓和酒店的定單。

蘇又稱，購買乾貨自用的顧客人均消費約2,000至3,000元，而企業客戶平均消費約400元。暢銷產品例如罐頭鮑魚、花菇、瑤柱等，今年普遍提供10至15%折扣優惠；不過，貴價乾貨如魚翅、花膠等，價格則比往年上調20至30%，主要是因為產品成本（包括運輸）受疫情影響而大幅上升。

其公司網店的人流隨着節日假期來臨上升了近30%，網店顧客主要購買貴價海味例如花膠筒，亦有不少顧客購買福袋和禮盒。

旺季網店顧客　主攻貴價海味

同時，有不少市民使用消費券購物。他提到，公司受惠政府派發第二輪消費券比第一輪少，顧客購物亦顯得較第一輪「手緊」，估計是因為第二輪消費券分階段發放，客人未必會一次過用盡消費券餘額。

南北行的崔家權亦指，今年顧客的人均消費約500至600元，與去年相若。受惠於政府派發第二期消費券，本月中的八達通用戶收取最後一期1,000元消費券後，於工展會攤位使用消費券的市民明顯增多。

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記者：李智美、楊嘉軒

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