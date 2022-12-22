【烏克蘭戰爭】美向烏提供愛國者防空系統 專家料作用有限

烏克蘭總統澤連斯基訪美尋求更多軍事援助，美國早前已宣布向烏克蘭提供愛國者防空系統。美國官員指烏軍訓練需時數月才能操作愛國者防空系統，而軍事專家認為愛國者防空系統主要作用是提升防禦能力，作用有限。

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美國周二（20日）宣布新援助計劃，包括首次向烏克蘭提供愛國者防空系統。與美國以往提供的防空系統相比，愛國者防空系統可以更高上限擊落巡航導彈、短程彈道導彈和飛機。

美國國防部官員周三（21日）表示，美方預計需時數月訓練，才能確保烏軍成功操作愛國者防空系統。

退役美國陸軍中將赫特林（Mark Hertling）認為，外界或對愛國者防空系統的期望過高。他指出除了訓練軍隊需時數月外，訓練美軍擔任維修工作也需時約一年，系統無法立即投入戰場。

赫特林又指防空系統不可能在戰場上四處移動，烏克蘭只能將其用於保衛最具戰略目標的位置，例如基輔等腹地，外界不應期望愛國者防空系統足以全面覆蓋俄烏兩國邊界。

美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）最近一份報告指，愛國者導彈每發成本約400萬美元（約3,120萬港元），成本十分昂貴。

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而且每組愛國者飛彈炮台有龐大後勤需求，須由大約90名士兵操作，涉及電腦、對戰控制系統、相控陣雷達、發電設備和最多8個發射器。

因此赫特林指出烏方獲得愛國者防空系統後，不可能用於擊落俄軍發射的每一枚導彈，目標應是騰出時間讓中低端系統追捕俄方的導彈或無人機，成本效益才會更大。

他强調愛國者防空系統屬防禦性、反彈道和防空武器系統，烏軍無法憑防禦能力打勝仗，而要利用進攻能力取勝。

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責任編輯：鄭錦玲