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【著數優惠】ZA Bank推日本消費碌卡 3% ZA Coin回贈　每月最多200元

Hot Talk 12:35 2022/12/22

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【著數優惠】ZA Bank推日本消費3% ZA Coin回贈

隨日本恢復免簽證自由行及檢疫，港人近日陸續「返家鄉」到日本旅遊，ZA Bank推一系列優惠，即日起至明年3月31日，以ZA 信用卡於日本當地消費可享高達3% ZA Coin回贈，每月最高可獲相等於200元回贈；2月28日前完成ZA Quest指定任務，到松本清日本分店消費可獲高達7%折扣。

ZA信用卡日本消費優惠

日本當地消費高達 3% ZA Coin 回贈 明年3月31日前，於日本當地實體商戶消費，並以日圓簽賬，可獲高達3% ZA Coin回贈。
松本清日本分店高達7%折扣 明年2月28日前，經ZA Quest完成指定任務可獲指定折扣券，3月31日前可於松本清日本分店消費享最高7% 折扣。
旅遊平台優惠

明年6月底前：

  • 經Klook購買景點門票或預訂車票，可獲3% ZA Coin回贈
  • 經 KKday 預訂指定海外行程，結賬時輸入優惠碼「22KKDZA7」可獲7%折扣
  • 經Booking.com、Expedia或 Hotels.com預訂酒店，可獲高達8%回贈或折扣。

另外，即日起至12月31日，ZA Bank與莎莎 （00178） 合作推出「最勁抽」簽賬抽獎活動，消費滿10元即可參與，有機會獲取高達簽賬額兩倍回贈，獎品包括網店全單半價及100元折扣券，獎品總值逾380萬元，共送出逾5萬份禮物。

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記者：宋佩恩

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