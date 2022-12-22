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【著數優惠】ZA Bank推日本消費碌卡 3% ZA Coin回贈 每月最多200元
Hot Talk 12:35 2022/12/22
隨日本恢復免簽證自由行及檢疫，港人近日陸續「返家鄉」到日本旅遊，ZA Bank推一系列優惠，即日起至明年3月31日，以ZA 信用卡於日本當地消費可享高達3% ZA Coin回贈，每月最高可獲相等於200元回贈；2月28日前完成ZA Quest指定任務，到松本清日本分店消費可獲高達7%折扣。
ZA信用卡日本消費優惠
|日本當地消費高達 3% ZA Coin 回贈
|明年3月31日前，於日本當地實體商戶消費，並以日圓簽賬，可獲高達3% ZA Coin回贈。
|松本清日本分店高達7%折扣
|明年2月28日前，經ZA Quest完成指定任務可獲指定折扣券，3月31日前可於松本清日本分店消費享最高7% 折扣。
|旅遊平台優惠
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明年6月底前：
另外，即日起至12月31日，ZA Bank與莎莎 （00178） 合作推出「最勁抽」簽賬抽獎活動，消費滿10元即可參與，有機會獲取高達簽賬額兩倍回贈，獎品包括網店全單半價及100元折扣券，獎品總值逾380萬元，共送出逾5萬份禮物。
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記者：宋佩恩
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