【版圖擴張】精釀啤酒市場增長強勁　麒麟計劃於北美買廠

日本第二大啤酒公司麒麟控股株式會社（Kirin Holdings）正準備在北美購買廠房，以迎合它在當地精釀啤酒市場的強勁增長。

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麒麟控股株式會社社長 Yoshinori Isozaki 表示：「我們位於北美的精釀啤酒業務正取得連番成功。」「由威士忌到益生菌健康飲料，北美的精釀啤酒在全球所有業務當中的增長率是最高的。」「我們除了希望進軍更多亞洲的市場，同時希望在北美建立自家營養補充品業務。」

跨地域擴版圖非易事

自從2020年完成收購全美第四大精釀啤酒品牌「新比利時」（New Belgium）及2021年位於密歇根州的啤酒廠 Bell's Brewery 後，麒麟位於北美的精釀啤酒銷售量錄得雙位數字的百份比升幅。2021年，麒麟的精釀啤酒銷售額達600億日元（約35.4億港元），佔全球總銷售額的3%，並預期2022年將會有5%的增長。

然而，對麒麟來說，要在像北美這樣大的區域市場進行生產和分銷並非一件容易的事。因此，自2015年起，麒麟的社長 Yoshinori Isozaki 決定購入一些正面臨倒閉，而又有多餘空間的精釀啤酒製造廠房設施。

本土市場萎縮 高通脹逼加價加人工

由於面臨人口老化問題，加上國內的年青人對酒精飲料沒興趣，導致日本的酒品市場不斷收縮，因而促使麒麟的競爭對手朝日集團控股株式會社（Asahi Group Holdings Ltd.）和三得利株式會社（Suntory Holdings）對北美市場虎視眈眈，想分一杯羹。

能源成本不斷飆升，加上日圓持續弱勢，致使日本幾十年來面對高通脹環境。麒麟在今年10月首次自2008年後提高罐裝啤酒的價格，同時提高了進口葡萄酒和烈酒的價格。

麒麟社長 Yoshinori Isozaki 表示：「如果俄烏局勢持續影響生產成本，麒麟明年或許需要再次提高產品價格。」「在首相岸田文雄的推動下，麒麟正準備提高工資水平。」社長 Isozaki 續稱，站在員工立場，他認為需要考慮提高工資水平，以應對不斷攀升的產品和服務的成本。

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責任編輯：楊嘉軒