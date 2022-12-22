【國策點睇】國常會支持民企提振信心 又提平台經濟健康發展

國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，提出當前中國經濟運行保持恢復和回穩態勢，但基礎還不牢固，要著力做好穩增長、穩就業、穩物價工作，保持經濟運行在合理區間，促進經濟進一步回穩向好、實現明年好的開局。

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會議指出，實施穩經濟一攬子政策和接續措施，為應對超預期因素衝擊、推動經濟運行由下滑轉為回穩發揮了重要支撐作用。一是對落實穩經濟一攬子政策措施，抓好填平補齊，確保全面落地。二是推動重大項目建設和設備更新改造形成更多實物工作量，符合冬季施工條件的項目不得停工。三是支持民營企業提振信心、更好發展。支持平台經濟健康持續發展。落實支持剛性和改善性住房需求、保交樓和房企融資等16條金融政策。

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其中，會議花相當篇幅提及就業問題，今年新增城鎮就業1,200萬人，但當前穩就業壓力依然較大，要進一步抓實穩就業保民生，包括落實好助企紓困、穩崗拓崗各項舉措、做好大學畢業生就業工作，以及集中整治拖欠農民工工資問題，幫助農民工節後及時返崗等。

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撰文：林衛