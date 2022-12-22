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【行業點睇】中鋼拼入中國寶武成超大鋼企 央企重組似陸續有來

股樓投資 12:04 2022/12/22

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經報國務院批准，中國寶武鋼鐵與中國中鋼日前實施重組，中鋼整體劃入中國寶武，不再作為國資委直接監管企業。截至目前，中國寶武旗下上市公司共9家，包括寶鋼股份、馬鋼股份、太鋼不鏽、八一鋼鐵、中南股份、重慶鋼鐵、寶信軟件、寶鋼包裝、西藏礦業。而中國中鋼旗下擁有所屬二級單位65家，包括3家上市公司，即中鋼國際、中鋼天源、中鋼洛耐。

【同場加映】溫股知新：波幅漸細 明年再計

市場分析，隨着產能整合持續推進，鋼鐵業集中度的提升是確定性趨勢。企業數量減少能夠優化行業競爭結構，減少無序競爭，有利於在一定程度上平抑市場價格波動，促進鋼材價格穩定。而尾部企業的整合有利於其聚焦細分領域，提高對上下游的議價能力，有利於弱化行業周期性，促進行業及企業盈利更趨穩定。

【延伸閱讀】大行點睇：阿里要做創新發展領頭羊 股價有望翻身？，請按【見下頁

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展望未來央企重組整合情況，國資委表示要深入開展央企間資源有效整合，在檢驗檢測、醫療健康、裝備製造、人工智能、新能源、雲計算、鋼鐵、物流等重點領域和戰略性、前瞻性新興產業，加快培育競爭能力強、資源配置優的一流企業。業內人士認為，近年多家央企在集團層面率先進行重組或整合，相信上市公司層面將開始逐漸進入具體執行階段。

【同場加映】青姐話：聖誕鐘 Dos & Don'ts

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撰文：林衛

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