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【共享汽車】港人搭Uber Taxi冠絕全球？　行程預約數量按年升逾50%

科技 12:02 2022/12/22

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調查指出，59%乘客認為Uber Taxi是最安全的回家方式。（Uber 官網截圖）

Uber近年積拓展Uber Taxi服務，而香港的Uber Taxi業務更佔全球業務量逾25%，為全球排名第一位，反映該服務深受港人歡迎。根據Uber 2022年數據，由今年1月1日至11月30日期間，所錄得的Uber Taxi行程預約數量，亦較去年同期錄得逾50%增長。

【Uber】就上周黑客入侵調查　Uber：沒有洩漏敏感資料

Uber委託調查機構Public First進行《Uber Taxi為香港帶來的裨益》報告，指出在2021年，Uber Taxi司機透過使用Uber App，已賺取高達6,000多萬港元的額外收入；同時為香港人節省了超過270萬小時4的時間。

75% Uber Taxi司機   未來將繼續使用Uber

此外，71% Uber Taxi司機表示能夠靈活安排行程十分重要，指出Uber App讓他們「自由選擇何時上線接單、何時下線停止接單」，並提供「獲得更高收入、更高靈活性的機會」。75% Uber Taxi司機亦表示，他們未來將會繼續使用Uber。

【俄烏戰爭】Uber建自家速遞平台　夥WFP向烏克蘭難民供糧食

Public First總監Vinous Ali表示，消費者普遍認為Uber Taxi是快捷方便的日常出行選項，調查更指出，每程車程估計平均為乘客節省21分鐘。另外，59%乘客認為Uber Taxi是最安全的回家方式，而90% Uber Taxi女性乘客則表示，安全是她們選用Uber App的重要考慮因素。

荃灣南豐紗廠   成Uber Pet用家到訪熱點   

至於專門讓乘客攜帶寵物坐車的Uber Pet服務，其行程預約次數亦錄得近8%增長，當中寵物主人最愛與毛孩到訪的三大熱門目的地，分別是荃灣南豐紗廠、將軍澳環保大道寵物公園，以及西九文化區。

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責任編輯：陳卓賢

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