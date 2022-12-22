▲ 【初創寒冬】Zeek斑馬到家傳12.23結業 數百快遞員欠薪 港府恐血本無歸

物流平台Zeek斑馬到家近月傳出財困，核心貨運業務早於今月初以中轉倉搬遷為由而暫停所有商戶上門收件及交倉，Zeek斑馬到家周三（21日）晚上向商家發出「結束營運通知」，爆出公司周五（23日）起結束貨運營運。

政府創科創投基金、香港科技園創投基金均有份投資Zeek斑馬到家，估計若Zeek斑馬到家結業，政府投資恐血本無歸。據了解，麥當勞、怡和餐飲旗下KFC、香港科技探索 （01137） HKTVmall等均使用Zeek 物流配送服務。

電郵提到，Zeek斑馬到家在12月23日00：00起結束貨運配送，包括任何上門收派件及有關物流服務。Zeek亦在電郵向商家追尾數，稱商家必需於帳單上列明的付款期限前繳交物流費用，「但凡於逾期後還末收到整筆款項，將會以法律程序進行追討。再一次謝謝貴司的支持及理解」。

尋白武士不果 月初CEO承認資金緊張

近月市場傳出Zeek斑馬到家正尋在白武士注資，但未有實際進展。

Zeek斑馬到家在11月被爆出已拖欠送貨員薪金2個月，Zeek當時稱，公司財政穩健，短時間內會儘快找清所有服務費，但結果以「唧牙膏」式出糧。

然而Zeek斑馬到家行政總裁趙家祺12月初曾向送貨員發信，承認資金緊張，未能如期發放全數薪金，強調會尋求解決資金問題。

2017年在港開展業務 合作伙伴眾多

Zeek自2017年於香港開展業務，提供快電商貨運、外賣及生活百貨配送，除了香港外，公司在新加坡、泰國、越南及馬來西亞營運，截至去年底擁逾3萬名配送員，服務2,000個大型品牌。翻查資料，Zeek 合作伙伴眾多，包括KFC、Pricerite實惠、Sopline、Pizza-BOX、翠華 （01314） 等。

Zeek曾在香港融資，包括2020年12月完成Pre-A輪融資，涉及約1000萬美元（約7800萬港元），投資者包括順豐控股（深：002352）、華懋集團、菲律賓建明集團家族、恒基地產 （00012） 聯席主席李家傑私人投資、政府旗下創科創投基金、香港科技園創投基金等。另外，2021年9月CB輪募資700萬美元。

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編輯：李哲毅