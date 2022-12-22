【香港製造】世貿裁定美國要求香港產品標「中國製造」違規　美方拒從、丘應樺：美國貿易武器化（第二版）

▲ 【香港製造】世貿裁定美國要求香港產品標「中國製造」不合規 美方拒從、丘應樺：美國貿易武器化

美國於2020年11月起要求所有由香港出口至美國的產品的來源地標記不能再標示為「香港製造」，而必須標示為「中國製造」，港府繼而向世界貿易組織（WTO）提出啟動世貿爭端解決機制。世貿爭端解決機構專家組最新裁定，美國對香港產品的産地來源標記規定不符合世貿規則。

專家組已向爭端解決機構提交裁決報告，裁定美國行動不符合《關稅與貿易總協定1994》中有關原產地標記最惠國待遇的要求，以及全面否定美方援引有關安全例外條款的聲稱，並建議美方糾正其規定。

美國：不會理會世貿決議

至於香港產品出口美國何時可重新標示「香港製造」，港府表示，會繼續密切留意及跟進有關發展，並會透過不同渠道與業界保持溝通。

美國則發表聲明，稱不會理會世貿周三決議，無意取消香港產品「中國製造」標示，揚言「我們不會將基本安全問題的判斷或決策權，讓給世貿組織。」

丘應樺：美方圖謀低劣，別有用心，不會得逞

商務及經濟發展局局長丘應樺批評美國把貿易「武器化、政治化」，企圖單方面實施帶歧視性和不公的規定，無理打壓香港產品和企業，歡迎世貿專家組肯定香港作為單獨關稅區的地位。他重申，香港作為單獨關稅區列在《基本法》之內，特區可以用「中國香港」名義，參與世貿等國際組織，並與世界各經濟體建立互惠互利的經貿關係。

丘應樺又稱：

美國強迫香港產品改變來源地標記，完全是出於政治動機，把貿易武器化，妄圖借此干預香港內部事務。美方圖謀低劣，別有用心，不會得逞，也不為國際社會接受。

香港總商會促請美國尊重 工總：美方規定對香港廠家有負面影響

香港商界對世貿裁定表達歡迎，香港總商會表示，促請美國尊重香港海關的獨立地位，以及符合世貿組織規定、以規則為基礎的國際貿易體系。總商會續指，香港為世貿組織的創始成員，自1986年起成為其前身關稅及貿易總協定的單獨締約成員。香港對世貿組織提供的意見及貢獻一直備受全體成員信服及尊重。

香港工業總會則表示，世貿裁決確實執行香港獨立關稅地位，彰顯公平公義，保障消費者利益，工總全力支持香港政府向美方建議糾正規定。

工總續指，「香港製造」是香港重要品牌，一直是優良品質和消費者信心的保證，美國產地來源標記規定對香港廠家造成負面影響。

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