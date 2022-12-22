  • 18°C
香港時間 : 20221222日 (週四) 11:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港製造】世貿裁定美國要求香港產品標「中國製造」不合規　美方拒從、丘應樺：美國貿易武器化

宏觀解讀 11:39 2022/12/22

分享：

分享：

【香港製造】世貿裁定美國要求香港產品標「中國製造」不合規　美方拒從、丘應樺：美國貿易武器化

美國於2020年11月起要求所有由香港出口至美國的產品的來源地標記不能再標示為「香港製造」，而必須標示為「中國製造」，港府繼而向世界貿易組織（WTO）提出啟動世貿爭端解決機制。世貿爭端解決機構專家組最新裁定，美國對香港產品的産地來源標記規定不符合世貿規則。

專家組已向爭端解決機構提交裁決報告，裁定美國行動不符合《關稅與貿易總協定1994》中有關原產地標記最惠國待遇的要求，以及全面否定美方援引有關安全例外條款的聲稱，並建議美方糾正其規定。

美國：不會理會世貿決議

至於香港產品出口美國何時可重新標示「香港製造」，港府表示，會繼續密切留意及跟進有關發展，並會透過不同渠道與業界保持溝通。

美國則發表聲明，稱不會理會世貿周三決議，無意取消香港產品「中國製造」標示，揚言「我們不會將基本安全問題的判斷或決策權，讓給世貿組織。」

丘應樺：美方圖謀低劣，別有用心，不會得逞

商務及經濟發展局局長丘應樺批評美國把貿易「武器化、政治化」，企圖單方面實施帶歧視性和不公的規定，無理打壓香港產品和企業，歡迎世貿專家組肯定香港作為單獨關稅區的地位。他重申，香港作為單獨關稅區列在《基本法》之內，特區可以用「中國香港」名義，參與世貿等國際組織，並與世界各經濟體建立互惠互利的經貿關係。

丘應樺又稱：

美國強迫香港產品改變來源地標記，完全是出於政治動機，把貿易武器化，妄圖借此干預香港內部事務。美方圖謀低劣，別有用心，不會得逞，也不為國際社會接受。

相關文章：

【香港製造】世貿接受成立小組　處理香港「中國製造」標籤爭議

【香港製造】邱騰華指美國對香港貨品標籤規定令人失望　 香港政府啟動世貿爭端解決機制

【中國製造？】邱騰華：世貿賦權港標示「香港製造」　將與美國進一步洽商

【中美角力】美國叫停「香港製造」 楊立門促加強宣傳香港品牌

開啟hket App，閱讀全文
經濟 丘應樺 美國 香港 商務及經濟發展局 世界貿易組織 基本法
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

上一篇文章

【港股市況】ATM造好、美團升6%　體育用品股、內地餐飲股造好　恒生指數升500點（不斷更新）

下一篇文章

【地產股】長實升逾2%　以呎價6138元奪啟德地皮、8年半以來同區低價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【日圓匯價】外匯專家：日圓兌港元未來3個月恐見7.1算　日圓走強將「見位破位」
【日圓匯價】外匯專家：日圓兌港元未來3個月恐見7.1算　日圓走強將「見位破位」
【美股收市】消費信心8個月最佳　道指漲526點 納指升1.5% NIKE績優股價漲12%（不斷更新）
【美股收市】消費信心8個月最佳　道指漲526點 納指升1.5% NIKE績優股價漲12%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】美團ADR京東美股高港3%　夜期收市升244點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】美團ADR京東美股高港3%　夜期收市升244點（不斷更新）
【中港通關】內地據報明年1月3日起全面通關　入境政策改為「0+3」
【中港通關】內地據報明年1月3日起全面通關　入境政策改為「0+3」
【AAPL】郭明錤：兩原因或令蘋果取消或延後在2024年量產iPhone SE 4計劃
【AAPL】郭明錤：兩原因或令蘋果取消或延後在2024年量產iPhone SE 4計劃
【豪華酒店】香港麗晶酒店2023年初重開　聖誕旺季率先推4餐廳試業
【豪華酒店】香港麗晶酒店2023年初重開　聖誕旺季率先推4餐廳試業
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款