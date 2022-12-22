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【連花清瘟】以嶺藥業否認公開連花清瘟配方　直斥網傳「假配方」3大不同

股市 12:03 2022/12/22

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【連花清瘟】以嶺藥業否認公開連花清瘟配方　直斥網傳「假配方」3大不同

內地瘋搶抗疫藥品，網上流傳《以嶺藥業公佈的連花清瘟配方，可照方抓藥》等文章，以嶺藥業（深：002603）發聲明澄清內容不實。以嶺藥業現跌1%，報37.43元人民幣。

以嶺藥業表示，近日公司發現個別媒體賬號以《以嶺藥業公佈的「連花清瘟」配方，可照方抓藥！》《連花清瘟售罄？別急，原方曝光了，大家可以照方抓藥！》等標題發表的文章稱，「連花清瘟的廠家『以嶺藥業』發布了公告，把連花清瘟的原方發布了出來」，並稱「大家買不到連花清瘟膠囊，可以直接去中藥店，拿著方子自己抓藥，自己放鍋中熬一熬，效果也很好」。以上文章中與公司有關的內容均不屬實。

公司強調，從未公佈如文章所列「連花清瘟防疫方」，並保留追究侵權人、製造、傳播謠言的人相關法律責任的權利，並指「連花清瘟」配方是公司發明專利（專利號03143211.5），該配方與文章所列「配方」在藥味組成、處方量和製備工藝都不同。

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編輯：姚卓然

新冠肺炎疫情 疫情 中藥 以嶺藥業（深：002603）
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