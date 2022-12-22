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【地產股】長實全日升逾2%　以呎價6138元奪啟德地皮、8年半以來同區低價

股市 16:54 2022/12/22

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【地產股】長實升逾2%　以呎價6138元奪啟德地皮、8年半以來同區低價

長實 （01113） 以87.03億元奪得啟德東部商住地皮，折合每呎樓面地價6138元，為啟德近8年半以來最低呎價的地皮。長實全日升2.7%，收報48.3元，成交額2.05億元。

其他本地地產股今早股價也隨大市向好，恒地 （00012） 、新世界發展 （00017） 升逾2%，新地 （00016） 也升逾1%。

啟德區地價近年走勢，可見【下一頁】

與啟德站鄰近住宅地皮和跑道區地皮不同，長實今次投得的地皮，較鄰近啟德體育園和宋皇臺站附近，地皮可建樓面面積約141.8萬方呎，預計可提供約1750個單位。

【ET財智Talk】牛市重臨兩大條件 滙豐金融服務劉紹文剖析2023年港股選股策略！

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編輯：麥德銘

港股 長實集團（01113） 啟德 啟德體育園 長實
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