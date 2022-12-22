巴西球王比利需留院過聖誕 癌症惡化

現年82歲的巴西球王比利正治療結腸癌，外界關注其健康狀況。比利癌症病情已經惡化，據報需接受腎臟及心臟相關治療。比利家人表示，他需要在醫院渡過今年的聖誕節，並感謝外界對比利的支持。

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比利（Pele）女兒Kely Nascimento在社交媒體Instagram上發文承認，父親將於聖保羅（Sao Paulo）的Israelita Albert Einstein醫院度過今年聖誕節。據報比利需接受腎臟，及心臟功能障礙相關的治療。

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比利女兒透露，家中的聖誕節慶祝活動已經停止，與醫生商議後決定，出於各種原因留院接受治療。她亦在貼文中表示，感謝外界對父親的支持，指眾人對他的愛與祈禱是一種巨大的安慰，令家人明白並不孤單。

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比利於去年9月確診結腸癌，其後一直接受治療，但3周前曾確診新冠肺炎，因呼吸道感染需住院。比利一度傳出對化療無反應，需接受臨終安寧治療的消息，但其後被他女兒否認。

比利在阿根廷奪得世界盃冠軍後，亦有在社交媒體發文稱讚球星美斯（Lionel Messi）、法國隊神射手麥巴比（Kylian Mbappe）的表現。他形容，足球仍然以一種迷人的方式講述自身故事，能看到足球運動的未來是一份禮物。

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責任編輯：李俊儀