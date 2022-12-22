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【電動車】蔚來半日升半成　12.24舉行NIO Day、料發布新版旗艦ES8

股市 12:40 2022/12/22

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【電動車】蔚來12.24舉行NIO Day、料發布新版旗艦ES8

蔚來 （09866） （美：NIO）宣布，蔚來全新車型即將於12月24日舉行的NIO Day 2022發布，蔚來 （09866） 今早股價造好，曾升6.9%，半日升4.9%，報90.65元，成交額3810萬元。

有內媒此前指，蔚來經典ES8將迎來換代，在新一期工信部目錄上，蔚來全新ES8申報圖曝光，新車預計會在12月24日NIO DAY亮相並發布售價。

ES8申報圖

根據已知的申報信息來看，外觀方面，全新ES8採用了蔚來最新的家族化設計，整體更為簡潔，與蔚來ES7有著比較高的相似度，車側腰線相比現款ES8，變得更為平直。

車身尺寸方面，長、寬、高分別達到5099mm、1989mm、1750mm，軸距則為3070mm。相比現款ES8有了一定程度的提升。與此同時，新車將取消7座版車型，只提供6座版，內部空間預計將有很大改善。

提供多種選裝配置

蔚來汽車今年6月中旬亦推出新電動SUV「ES7」，主要採用蔚來第二代技術平台NT2，當時電池分為3個版本，最高階的超長續航版電池（150kWh）續航里程超過 850 公里。

相關文章：

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編輯：李哲毅

港股 美股 蔚來（美：NIO） 蔚來－SW（09866）
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