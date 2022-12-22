  • 18°C
香港時間 : 20221222日 (週四) 11:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【烏克蘭戰爭】澤連斯基訪美 拜登：你永不孤立無援

環球政治 10:57 2022/12/22

分享：

分享：

烏克蘭總統澤連斯基周三（21日）訪問美國，於白宮與美國總統拜登會晤。澤連斯基向美國尋求更多武器供應投入戰爭，拜登則承諾澤連斯基永遠不會孤立無援。

【烏克蘭戰爭】澤連斯基指援烏為投資 籲美國會續支持 【下一頁】

兩人會晤長約兩小時，澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）對美方支持表示歡迎。但他警告目前很難看到戰爭輕易結束，指控俄方强加戰爭給烏克蘭，因此戰爭不可能有公正的和平。

他指作為總統而言，公正的和平是絕不能對烏克蘭主權、自由和領土完整性妥協，並要求俄方償還其侵略造成的一切損失。

但他仍强調金錢仍無法補償，因戰爭失去兒女的父母往後會保持復仇心態而活，戰爭持續時間愈長只會造成愈大悲劇。

澤連斯基稱前往華盛頓的目的，是感謝美方向烏方提供至關重要的軍事援助。他又呼籲美國國會批准明年向烏克蘭提供450億美元(約3,510億港元)的軍事援助。

【烏克蘭戰爭】澤連斯基訪美晤拜登 將在國會演說（第二版） 【下一頁】

拜登（Joe Biden）於會晤後的聯合記者會，重申美國對烏克蘭的承諾。

他向澤連斯基表示對方永遠不會孤立無援，因為美國人深信烏克蘭戰爭事關重大，如果面對有人公然攻擊自由民主和主權領土完整性仍袖手旁觀，全球將面臨更可怕後果。

拜登形容為美國投資的每一美元都將加強全球安全，無論國會形勢如何變化，他相信兩黨和兩院制都會支持對烏克蘭的軍事援助。

拜登指所有人都希望戰爭結束，指如果俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）仍有尊嚴，並願意做正確的事，戰爭今日或已結束。不過拜登認為普京不會主動停戰，因此美方會繼續支援烏克蘭。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】澤連斯基指援烏為投資 籲美國會續支持
今日
【烏克蘭戰爭】澤連斯基指援烏為投資 籲美國會續支持
【烏克蘭戰爭】俄輸歐天然氣管道爆炸 3名工人死亡
2022/12/21
【烏克蘭戰爭】俄輸歐天然氣管道爆炸 3名工人死亡
【烏克蘭戰爭】澤連斯基訪美晤拜登 將在國會演說（第二版）
2022/12/21
【烏克蘭戰爭】澤連斯基訪美晤拜登 將在國會演說（第二版）
【烏克蘭戰爭】基辛格促和談停戰 烏：安撫侵略者
2022/12/19
【烏克蘭戰爭】基辛格促和談停戰 烏：安撫侵略者
德國啟用首座LNG接收站 加快擺脫依賴俄能源
2022/12/18
德國啟用首座LNG接收站 加快擺脫依賴俄能源

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】澤連斯基指援烏為投資 籲美國會續支持
今日 10:28
【烏克蘭戰爭】澤連斯基指援烏為投資 籲美國會續支持
【烏克蘭戰爭】俄輸歐天然氣管道爆炸 3名工人死亡
14:05 2022/12/21
【烏克蘭戰爭】俄輸歐天然氣管道爆炸 3名工人死亡
【烏克蘭戰爭】澤連斯基訪美晤拜登 將在國會演說（第二版）
15:50 2022/12/21
【烏克蘭戰爭】澤連斯基訪美晤拜登 將在國會演說（第二版）
地緣政治 軍事 外交 戰爭 澤連斯基 拜登 美國 烏克蘭 俄羅斯 白宮

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月22日 時間11:00）

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】澤連斯基訪美爭援助不斷 俄料再增兵至150萬（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】俄輸歐天然氣管道爆炸 3名工人死亡
【烏克蘭戰爭】俄輸歐天然氣管道爆炸 3名工人死亡
英93歲老婦等唔到救護車 受傷倒地尖叫逾1日
英93歲老婦等唔到救護車 受傷倒地尖叫逾1日
新型冠狀肺炎全球疫情（12月22日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月22日 時間11:00）
【世界盃2022】阿根廷舉國慶祝釀混亂1人死 球員改坐直升機撤離
【世界盃2022】阿根廷舉國慶祝釀混亂1人死 球員改坐直升機撤離
【世界盃2022】赤身流浪漢獲贈球衣痛哭 加入慶祝阿根廷奪冠
【世界盃2022】赤身流浪漢獲贈球衣痛哭 加入慶祝阿根廷奪冠
【世界盃2022】Salt Bae落場慶祝阿根廷奪冠 拉美斯手臂圖合照遭側目（有片）
【世界盃2022】Salt Bae落場慶祝阿根廷奪冠 拉美斯手臂圖合照遭側目（有片）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款