【烏克蘭戰爭】澤連斯基訪美 拜登：你永不孤立無援

烏克蘭總統澤連斯基周三（21日）訪問美國，於白宮與美國總統拜登會晤。澤連斯基向美國尋求更多武器供應投入戰爭，拜登則承諾澤連斯基永遠不會孤立無援。

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兩人會晤長約兩小時，澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）對美方支持表示歡迎。但他警告目前很難看到戰爭輕易結束，指控俄方强加戰爭給烏克蘭，因此戰爭不可能有公正的和平。

他指作為總統而言，公正的和平是絕不能對烏克蘭主權、自由和領土完整性妥協，並要求俄方償還其侵略造成的一切損失。

但他仍强調金錢仍無法補償，因戰爭失去兒女的父母往後會保持復仇心態而活，戰爭持續時間愈長只會造成愈大悲劇。

澤連斯基稱前往華盛頓的目的，是感謝美方向烏方提供至關重要的軍事援助。他又呼籲美國國會批准明年向烏克蘭提供450億美元(約3,510億港元)的軍事援助。

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拜登（Joe Biden）於會晤後的聯合記者會，重申美國對烏克蘭的承諾。

他向澤連斯基表示對方永遠不會孤立無援，因為美國人深信烏克蘭戰爭事關重大，如果面對有人公然攻擊自由民主和主權領土完整性仍袖手旁觀，全球將面臨更可怕後果。

拜登形容為美國投資的每一美元都將加強全球安全，無論國會形勢如何變化，他相信兩黨和兩院制都會支持對烏克蘭的軍事援助。

拜登指所有人都希望戰爭結束，指如果俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）仍有尊嚴，並願意做正確的事，戰爭今日或已結束。不過拜登認為普京不會主動停戰，因此美方會繼續支援烏克蘭。

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責任編輯：鄭錦玲