【架構重組】Intel拆分圖形芯片部門　前蘋果高層重新擔任首席架構師

▲ 本來領導圖形芯片部門、曾於蘋果、AMD擔任高層的Raja Koduri，則會重新擔任Intel首席架構師。（法新社）

今年不少科技企業都進行架構重組，以調整市場策略，提升自身競爭力。芯片製造商Intel宣布會把圖形芯片部門一分為二，拆分成「消費者圖形部門」（Consumer Graphics Unit）及「加速運算團隊」（Accelerated Computing Team），以更好地與對手NVIDIA和AMD競爭。

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Intel表示，消費者圖形部門將與客戶運算部門（Client Computing Group）合併，後者為個人電腦生產芯片；而加速運算團隊則會加入其數據中心和AI業務部門。Intel指出，隨著AI應用激增，架構重組將有望提升Intel在加速運算方面的發展。

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至於本來領導圖形芯片部門、曾於蘋果、AMD擔任高層的Raja Koduri，則會重新擔任Intel首席架構師，他將負責監督Intel的長期技術項目和芯片設計戰略，例如開發先進存儲技術和整合不同類型的芯片，以實現更高性能的運算。

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責任編輯：陳卓賢