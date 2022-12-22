  • 18°C
香港時間 : 20221222日 (週四) 11:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【FTX爆煲】FTX聯合創始人Gary Wang、Alameda首席執行官Caroline Ellison承認詐欺控罪

股市 10:38 2022/12/22

分享：

分享：

【FTX爆煲】FTX聯合創始人Gary Wang、Alameda首席執行官Caroline Ellison承認詐欺控罪

據外電報道，全球最大加密貨幣交易所之一FTX聯合創始人Gary Wang和Alameda首席執行官Caroline Ellison兩人承認詐欺控罪。

現年29歲的Gary Wang承認串謀電匯詐騙、電匯詐騙、串謀商品詐騙和串謀證券詐騙罪。現年28歲的Ellison承認了兩項電匯欺詐罪、兩項共謀電匯欺詐罪、共謀商品欺詐罪、共謀證券欺詐罪和共謀洗錢罪。

同時，商品期貨交易委員會和證券交易委員會都發布了針對他們的民事投訴。美國證交會指控Ellison和Wang分別在Alameda和FTX擔任職務時，教唆FTX另一創始人Sam Bankman-Fried（簡稱「薯條哥」或SBF）涉嫌欺詐 FTX 客戶。同時，當局指，Wang在FTX的平台上創建了一個軟件後門，允許Alameda將客戶資金轉移到自己的交易中。

至於Sam Bankman-Fried在巴哈馬經歷了法庭聽證會後，將於周三晚上飛往紐約受審。他被控8宗罪，當中包括串謀和電滙欺詐罪行。所有控罪合計，最高可面臨115年監禁。

【ET財智Talk】牛市重臨兩大條件 滙豐金融服務劉紹文剖析2023年港股選股策略！

相關文章：

【FTX爆煲】薯條哥將於周三從巴哈馬飛往美國受審　新高管披露FTX仍擁逾10億美元現金（第二版）

【FTX】「薯條哥」遭美法院指控8宗罪　另巴哈馬法官駁回SBF保釋請求、續羈押至明年2月8日

【FTX爆煲】FTX創辦人「薯條哥」巴哈馬被捕後料引渡至美國　美SEC：SBF欺詐投資者140億元

編輯：姚卓然

網絡保安 罪案 罪行 虛擬貨幣 欺詐罪 軟件
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket 會員只要入 App 閱讀文章就可賺取 ET Points，兌換各種購物現金劵！

立即領取

上一篇文章

【ET開市直擊】「房住不炒」內房何去何從？ 通關復常可續炒？（歡迎觀眾問股）

下一篇文章

【新股IPO】上美股份2145首掛曾升3%　一手最多賺80元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【日圓匯價】外匯專家：日圓兌港元未來3個月恐見7.1算　日圓走強將「見位破位」
【日圓匯價】外匯專家：日圓兌港元未來3個月恐見7.1算　日圓走強將「見位破位」
【美股收市】消費信心8個月最佳　道指漲526點 納指升1.5% NIKE績優股價漲12%（不斷更新）
【美股收市】消費信心8個月最佳　道指漲526點 納指升1.5% NIKE績優股價漲12%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】美團ADR京東美股高港3%　夜期收市升244點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】美團ADR京東美股高港3%　夜期收市升244點（不斷更新）
【中港通關】內地據報明年1月3日起全面通關　入境政策改為「0+3」
【中港通關】內地據報明年1月3日起全面通關　入境政策改為「0+3」
【AAPL】郭明錤：兩原因或令蘋果取消或延後在2024年量產iPhone SE 4計劃
【AAPL】郭明錤：兩原因或令蘋果取消或延後在2024年量產iPhone SE 4計劃
【豪華酒店】香港麗晶酒店2023年初重開　聖誕旺季率先推4餐廳試業
【豪華酒店】香港麗晶酒店2023年初重開　聖誕旺季率先推4餐廳試業
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款