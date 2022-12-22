【FTX爆煲】薯條哥舊情人兼Alameda CEO承認詐欺　FTX另一創辦人同認罪

▲ 【FTX爆煲】FTX聯合創始人Gary Wang、Alameda首席執行官Caroline Ellison承認詐欺控罪

據外電報道，全球最大加密貨幣交易所之一FTX聯合創始人Gary Wang和Alameda首席執行官Caroline Ellison兩人承認詐欺控罪。

現年29歲的Gary Wang 承認串謀電匯詐騙、電匯詐騙、串謀商品詐騙和串謀證券詐騙罪。現年28歲的 Ellison 承認了兩項電匯欺詐罪、兩項共謀電匯欺詐罪、共謀商品欺詐罪、共謀證券欺詐罪和共謀洗錢罪。

同時，商品期貨交易委員會和證券交易委員會都發布了針對他們的民事投訴。美國證交會指控Ellison和Wang分別在Alameda和FTX擔任職務時，教唆FTX另一創始人Sam Bankman-Fried（簡稱「薯條哥」或SBF）涉嫌欺詐 FTX 客戶。同時，當局指，Wang在FTX的平台上創建了一個軟件後門，允許Alameda將客戶資金轉移到自己的交易中。

至於Sam Bankman-Fried在巴哈馬經歷了法庭聽證會後，將於周三晚上飛往紐約受審。他被控8宗罪，當中包括串謀和電滙欺詐罪行。所有控罪合計，最高可面臨115年監禁。

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編輯：姚卓然