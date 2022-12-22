【烏克蘭戰爭】澤連斯基指援烏為投資 籲美國會續支持

烏克蘭總統澤連斯基日前在與俄羅斯戰爭爆發後首次外訪，抵達美國與總統拜登會面及在國會演說。澤連斯基在國會表示，向烏克蘭提供援助並非慈善而是投資，確保全球安全及民主。澤連斯基更表明，全球互相聯繫，沒有國家可以獨善其身並感到安全。

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身披象徵性綠色軍裝的澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周三（21日）出席美國國會兩院會議時表示，烏克蘭在全球關注下擊敗俄羅斯，烏軍會堅守防線，永遠不會投降。雖然未有跡象指俄烏即將和談，但澤連斯基稱己方提出的10點和平條件獲拜登（Joe Biden）支持。

澤連斯基向國會議員強調，美國對烏克蘭援助不是慈善，而是對全球民主及安全的投資。澤連斯基亦指出，全球各國已經緊密聯繫，沒有空間讓一個國家可以獨善其身同時感到安全。澤連斯基促請國會兩黨議員，可以持續援助烏克蘭。

澤連斯基亦以美國二戰總統羅斯福（Franklin D. Roosevelt）及1944年聖誕節為例，指現時美國的援助猶如當年美軍投入歐洲戰爭，為對抗納粹德國付出，一同烏軍士兵現時對抗俄羅斯入侵。

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民主黨眾議院院長佩洛西（Nancy Pelosi）的幕僚人員表示，早在10月佩洛西與烏克蘭國會議長斯特凡楚克（Ruslan Stefanchuk）會面時，已經計劃安排澤連斯基到美國國會演說。

美國眾議院將在明年1月3日起換屆，部分共和黨人早已對華府持續大手援助烏克蘭感到憂慮，因此援助想要獲得國會支持，仍需視乎共和黨取態。參議院正準備就來年向烏克蘭提供約450億美元（約3,501億港元）的緊急軍事及經濟援助法案投票，今次澤連斯基到訪被指正是來遊說。

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責任編輯：吳漢培