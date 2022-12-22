新常態帶來三大就業新趨勢  善用科技培育人才  

疫情為全球各行業帶來重大挑戰，人力資源市場同樣面對一定衝擊。羅兵咸永道香港較早前發布《期待與忐忑：職場人的真實心聲》2022年報告，調查結果顯示僱員對工作模式的要求有所轉變，也期望企業為員工培訓注入更多資源及靈活性，由此反映在新常態下，企業亦有需要在人才發展策略上作出調整及應變。

不斷吸納及培訓人才，對企業與時並進是不可或缺的重要一環。羅兵咸永道香港金融業管理諮詢主管合夥人盧啟豪（Albert Lo）表示，在疫情持續下，該公司觀察到香港的人力資源市場正出現三大趨勢，企業不可不察。

混合辦公模式成職場新趨勢

「我們從近期發表的一項調查，發現無論是香港或全球的受訪僱員，皆有九成人期望在未來的就業環境中，可採用遠程或混合辦公（Hybrid）的工作模式，這是第一個趨勢。」Albert稱，與此同時，另一趨勢是普遍僱員對企業為他們在身心方面作出的支援，現時亦有更高的期望。

至於第三個趨勢，Albert指離不開日新月異的科技發展。特別是疫情帶動數碼科技在各行業的應用愈趨普及，科技在整個人力資源市場的影響，未來亦會不斷增加。

有見及此，Albert強調，人才培訓對企業發展舉足輕重，尤其是年輕一代的僱員對企業在培訓項目的投入非常重視。若企業對此掉以輕心，或稍有不足，便有可能面對人才流失，甚或難以吸引優質人才加盟。

人才培訓應是主菜

以往人才培訓在很多企業可能不是其中重要策略。Albert認為，整個公司的企業文化或心態轉變，對推動人才發展同樣重要。面對種種挑戰，人才培訓現應成為公司「主菜」。當中有賴由最高層作出指引，讓公司上下了解培訓的重要性，從而增強僱員以至企業的競爭優勢。

另一方面，針對人力資源市場的轉變，並非局限於某個工種或職級，而是廣及各行業及不同崗位的僱員。Albert強調，在新常態下，所有員工亦有需要接受再培訓或技能提升，企業必須考慮利用科技及適切所需的方式，讓每位僱員皆能獲得培訓機會，以便具有足夠的能力負責不同的工種，以及應對未來行業發展的新需求。

引入科技為培訓掃除障礙

在引進新科技方面，不少企業開始聚焦於如何利用科技加強培訓成效，Albert對此亦表認同。「科技可為培訓帶來重大的推動作用，早前羅兵咸永道香港推出的調查發現，當中大部分受訪僱員提到，在職培訓的最大障礙就是欠缺時間。這與港人日常工作繁重相信有莫大關係，要他們在超時工作以外撥出時間接受培訓，更是難上加難。」

Albert認為：「應用合適的科技，可令培訓項目更見個人化，讓員工可按照不同需要，以至選定合適的時間，隨時接受培訓，幫助僱員掃除這些障礙。」

(特約)