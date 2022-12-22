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【石Sir午市閒談】今日推介周大福、李寧 　並分析受壓股中遠海運港口

股市 12:30 2022/12/22

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恒生指數中午收報19688點，升528點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介周大福 （01929） 、李寧 （02331） ，並分析受壓股中遠海運港口 （01199） ，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

責任編輯︰霍耀堂

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欄名 : 石Sir午市閒談

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