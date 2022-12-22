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【中港通關】李家超：今日起「健康驛站」名額再增300個至每日2800個

Hot Talk 09:23 2022/12/22

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【中港通關】李家超：今日起「健康驛站」名額再增300個至每日2800個

正赴京述職的行政長官李家超於社交媒體Facebook和微博發文指，自上星期深圳市政府增加「健康驛站」名額500個，有關名額今天再增加300個至每日2,800個。他十分歡迎及感謝廣東省政府和深圳市政府的安排。

他續指，再度增加「健康驛站」名額有助舒緩由香港到內地的市民需求，回應市民的急切需要。香港特區政府會全力配合廣東省及深圳市政府的防疫措施，政府團隊會積極部署相關準備工作。

【ET財智Talk】牛市重臨兩大條件 滙豐金融服務劉紹文剖析2023年港股選股策略！

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【放寬防疫】12.22起取消入酒吧快測要求、撤銷宴會人數上限　餐飲股造好　料復常最後期始取消口罩令

【放寬防疫】周四起取消宴會人數上限等措施　廠商會史立德：有利更多大型活動及國際盛事在港舉行

編輯：姚卓然

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