▲ 【中港通關】李家超：今日起「健康驛站」名額再增300個至每日2800個

正赴京述職的行政長官李家超於社交媒體Facebook和微博發文指，自上星期深圳市政府增加「健康驛站」名額500個，有關名額今天再增加300個至每日2,800個。他十分歡迎及感謝廣東省政府和深圳市政府的安排。

他續指，再度增加「健康驛站」名額有助舒緩由香港到內地的市民需求，回應市民的急切需要。香港特區政府會全力配合廣東省及深圳市政府的防疫措施，政府團隊會積極部署相關準備工作。

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編輯：姚卓然