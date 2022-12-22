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【新股IPO】BOSS直聘2076今日掛牌 半日報78.5元、成交額1045萬元
新股IPO 12:53 2022/12/22
BOSS直聘 （02076） 以介紹方式在港主板雙重主要上市，股份今日掛牌，每手100股。BOSS直聘開市報77.85元，其後走勢隨市向上，半日報78.5元，成交額1044.9萬元。
公司美國存託股（每股代表兩股A類普通股）收報19.98美元，升3.8%，相當於每股155.22港元，即每股普通股相當於77.61港元。
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責任編輯︰梁浩碩
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