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【新股IPO】BOSS直聘2076今日掛牌　半日報78.5元、成交額1045萬元

新股IPO 12:53 2022/12/22

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【新股IPO】BOSS直聘2076今日掛牌

BOSS直聘 （02076） 以介紹方式在港主板雙重主要上市，股份今日掛牌，每手100股。BOSS直聘開市報77.85元，其後走勢隨市向上，半日報78.5元，成交額1044.9萬元。

公司美國存託股（每股代表兩股A類普通股）收報19.98美元，升3.8%，相當於每股155.22港元，即每股普通股相當於77.61港元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

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追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

【ET財智Talk】牛市重臨兩大條件 滙豐金融服務劉紹文剖析2023年港股選股策略！

責任編輯︰梁浩碩

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