【港股市況】ATM升4%至5%　內地餐飲股、體育用品股造好　恒生指數半日升528點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股承接美股升勢，半日升逾500點。ATM升近4%至逾5%領市，內地餐飲股、體育用品股造好，呷哺呷哺 （00520） 升14%，海底撈 （06862） 升近9%，李寧 （02331） 升近7%。恒指高開376點，其後走勢反覆向上，升幅擴大至574點高見19735點。恒生指數半日升528點，報19688點，成交576.7億元。科指升4.6%，報4210點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【12：00】恒生指數半日升528點，報19688點，成交576.7億元。科指升4.6%，報4210點。ATM升近4%至逾5%領市，內地餐飲股、體育用品股造好，呷哺呷哺 （00520） 升14%，海底撈 （06862） 升近9%，李寧 （02331） 升近7%。

【11：47】港股中午收市前維持約500點升幅，報19662點，科指升4.4%，報4200點。

【11：44】部分教育股逆市向下，中教控股 （00839） 跌逾2%，光正教育 （06068） 跌6%

【11：37】申洲 （02313） 股價再升逾6%，高見86.95元。

【11：31】內地股市半日向上，上證升0.2%，深證升0.5%，創業板指升0.3%。

【11：17】【地產股】長實升逾2% 以呎價6138元奪啟德地皮、8年半以來同區低價

【11：15】恒指最新升約566點，報19727點，成交達512億元，科指升4.7%，報4213點。

【10：58】【電動車】蔚來汽車升逾半成 12.24舉行NIO Day、料發布新版旗艦ES8

【10：55】【內房危機】中證監允符合條件房企「借殼」上市 融信中國升逾兩成

【10：50】港交所 （00388） 升近4%，高見341.8元。

【10：39】除金沙 （01928） 股價逆市偏軟跌0.6%外，濠賭股向上，其中銀娛 （00027） 升近2%。另外，永利 （01128） 、美高梅 （02282） 、澳博 （00880） 升逾3%，新濠 （00200） 升逾2%。

【10：29】體育用品股愈升愈有，李寧 （02331） 升8%，安踏 （02020） 、特步 （01368） 齊升逾6%。

【10：23】美團 （03690） 升幅進一步擴大至逾6%，高見186元。

【10：17】內地餐飲股造好，其中呷哺呷哺 （00520） 升近14%，海底撈 （06862） 升一成，九毛九 （09922） 升逾7%。

【10：09】ATM領市，美團升逾5%，阿里巴巴升逾4%，騰訊升逾3%，恒指早段升500點。

【09：37】李寧 （02331） 升幅擴大至逾5%，安踏 （02020） 、特步 （01368） 分別升逾4%。

【09：51】【新股IPO】上美股份2145首掛曾升3% 一手最多賺80元

【09：50】美團 （03690） 早段升逾4%，高見181.8元。

【09：46】山東新華製藥 （00719） 逆市跌近半成，低見12.12元。

【09：37】體育用品股向上，李寧 （02331） 升逾3%，安踏 （02020） 、特步 （01368） 升逾2%。

【09：35】中海外 （00688） 升逾1%，潤地 （01109） 升逾2%，碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 、龍湖 （00960） 升3%。

【內房危機】中證監：推進央地合作增信支持民企發債 允符合條件房企「借殼」上市房企

【09：29】【業績｜高息股】日本城母企中期多賺16%息12仙 股息率逾8厘 股價升近2%迫近歷史高

【09：28】【物管股】華潤萬象生活高開3% 派特別息、每股0.4069元 一手賬面袋81元

【09：27】新東方在綫 （01797） 再升逾2%，報51.6元再破頂。

【09：25】造車新勢力造好，小鵬汽車 （09868） 升近一成，蔚來 （09866） 升逾5%，理想汽車 （02015） 升近3%。

【09：24】【中港通關】李家超：今日起「健康驛站」名額再增300個至每日2800個

【09：21】ATM造好，美團 （03690） 升逾3%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升逾2%，恒指高開376點，開報19537點，科指升2.7%，報4134點。

【09：14】期指開報19466點，升285點。

【08：53】內地多品牌化妝品公司上美股份 （02145） 今日掛牌，昨暗盤個別發展。

【新股IPO】上美股份2145暗盤 一手最多賺130元

【新股IPO】上美股份2145下限25.2元定價 認購不足、一手中籤率100%（附分配結果連結）

【08：51】Boss直聘的母公司看準科技 （02076） 今日掛牌，每手100股A類普通股。公司美國存託股收報19.98美元，每股普通股相當於77.61港元。

【新股IPO】BOSS直聘2076今日掛牌 美股升3.8%、每股普通股相當於77.61港元

【08：30】恒指黑期升約266點，報19396點，道指期貨升22點，報33591點。

【08：00】【新股IPO】TechStar Acquisition Corporation7855獲輕微超額認購 將於明日上市

【07：51】【新股IPO】業聚醫療6929一手中籤率為46% 抽3手穩獲一手（附分配結果連結）

【07：50】【新股IPO】奶牛牧場運營商澳亞集團2425以每股6.4元定價 預計集資1.96億元

【07：45】【新股IPO】思派健康314超額認購近7.3倍 一手中籤率15%（附分配結果連結）

【07：45】【新股IPO】富途3588預計12月30日以介紹形式 主板雙重主要上市

【07：45】港股ADR收報19389點，升229點或1.2%。滙豐 （00005） ADR折合報48.1元，較港收市價高0.6元或1.3%。騰訊 （00700） ADR折合報316.96元，較港收市價高5.96元或1.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報85.56元，較港收市價高1.11元或1.3%。

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【07：30】美股連升兩日，道指高開後升幅持續擴大，最多曾升588點，納指曾升2%。美國12月經濟諮詢委員會消費信心由101.4大增至108.3，超預期的101，升至4月以来的最高水平。道指升526點或1.6%，收報33376點；標指升56點或1.5%，收報3878點；納指升162點或1.5%，收報10709點。

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【石Sir一周前瞻及異動股】香港交易所、中國食品、蒙牛乳業

責任編輯︰梁浩碩