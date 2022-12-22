【港股市況】恒指黑期升約266點　道指期貨升22點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股連升兩日，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開約229點或1.2%，恒指料開報19389點。滙豐 （00005） ADR折合報48.1元，較港收市價高0.6元或1.3%。騰訊 （00700） ADR折合報316.96元，較港收市價高5.96元或1.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報85.56元，較港收市價高1.11元或1.3%。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【08：53】內地多品牌化妝品公司上美股份 （02145） 今日掛牌，昨暗盤個別發展。

【新股IPO】上美股份2145暗盤 一手最多賺130元

【新股IPO】上美股份2145下限25.2元定價 認購不足、一手中籤率100%（附分配結果連結）

【08：51】Boss直聘的母公司看準科技 （02076） 今日掛牌，每手100股A類普通股。公司美國存託股收報19.98美元，每股普通股相當於77.61港元。

【08：30】恒指黑期升約266點，報19396點，道指期貨升22點，報33591點。

【08：00】【新股IPO】TechStar Acquisition Corporation7855獲輕微超額認購 將於明日上市

【07：51】【新股IPO】業聚醫療6929一手中籤率為46% 抽3手穩獲一手（附分配結果連結）

【07：50】【新股IPO】奶牛牧場運營商澳亞集團2425以每股6.4元定價 預計集資1.96億元

【07：45】【新股IPO】思派健康314超額認購近7.3倍 一手中籤率15%（附分配結果連結）

【07：45】【新股IPO】富途3588預計12月30日以介紹形式 主板雙重主要上市

【07：45】港股ADR收報19389點，升229點或1.2%。滙豐 （00005） ADR折合報48.1元，較港收市價高0.6元或1.3%。騰訊 （00700） ADR折合報316.96元，較港收市價高5.96元或1.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報85.56元，較港收市價高1.11元或1.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股連升兩日，道指高開後升幅持續擴大，最多曾升588點，納指曾升2%。美國12月經濟諮詢委員會消費信心由101.4大增至108.3，超預期的101，升至4月以来的最高水平。道指升526點或1.6%，收報33376點；標指升56點或1.5%，收報3878點；納指升162點或1.5%，收報10709點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】香港交易所、中國食品、蒙牛乳業

責任編輯︰梁浩碩