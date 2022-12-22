▲ 【TSLA】Tesla據報派出大中華區總裁朱曉彤到美國廠房督導產能提升

據外媒報道，美國電動車龍頭Tesla（美：TSLA）派出公司大中華區總裁朱曉彤到美國工廠督導產能提升。

報道指，朱曉彤本周已到達美國，並帶同了中國工程團隊的部分成員，包括 生產製造高級總監宋鋼，並到達加洲和 奧斯汀工廠以協助監督產能擴張。

目前奧斯汀工廠正在提高Model Y的產量，並為 Cyber​​truck做好準備。而上海團隊參與過的項目中亦有Cyber​​truck。據另一 了解工廠運營情況的人士指，在奧斯汀工廠看到中國工程師在Cyber​​truck 和電池開發預留區域內工作。而Tesla的目標是明年生產 Cyber​​truck。消息人士指 ，今年8月，朱和其他人首次為Tesla前往美國，當時公司在美國有一些關鍵管理職位空缺。

不過， Tesla、馬斯克、朱和宋均未有回覆消息。

上周Tesla公布，美國德州奧斯汀的新工廠現在每周生產3000輛Model Y SUV，市場消息指此較原定於11月首周達標延遲近一個半月。

公開資料顯示，朱曉彤於2014年4月加入特斯拉，擔任特斯拉中國超級充電站項目總監。2014年12月，特斯拉全球副總裁兼中國區總裁吳碧瑄離職，由朱曉彤接任。2018年，朱曉彤擔任特斯拉公司全球副總裁，負責領導大中華區業務，並負責特斯拉在上海超級工廠的建設運營。2019年，朱曉彤擔任特斯拉公司副總裁、大中華區總裁。

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編輯：姚卓然