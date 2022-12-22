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【美股業績】美光科技MU季度業績遜預期　明年裁員約10%、近5000人受影響

股市 08:13 2022/12/22

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【美股業績】美光科技MU季度業績遜預期　明年裁員約10%、近5000人受影響

芯片製造商美光科技（Micron，美：MU）公布季度業績，並公布明年裁員約10%。美光科技季度收入40.9億美元，低於預期的41.1億美元，經調整每股虧損為0.04美元，亦較預期虧損的0.01美元為差。

美光科技盤後跌2%，報50.08美元。

擁有4.8萬名員工的美光科技表示，將在2023年裁員約10%，意味影響約4800人。根據重組計劃，預計將通過自願離職及裁員來實現裁員目標，此次重組成本料約為3000萬美元。除裁員外，美光還表示將暫停公司花紅。

美光科技行政總裁Sanjay Mehrotra表示，在過去數月需求急劇下降，內存供過於求，又預計公司盈利能力將在2023年底前繼續面臨挑戰。

美光科技預計，本季度收入為38億美元，每股虧損0.62美元，相對分析師此前預計銷售額為37.5億美元，每股虧損0.3美元。

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責任編輯︰梁浩碩

美股 美光科技（Micron Technology，美：MU）
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