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【新股IPO】TechStar Acquisition Corporation7855獲輕微超額認購　將於明日上市

新股IPO 08:00 2022/12/22

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【新股IPO】TechStar Acquisition Corporation7855獲輕微超額認購　將於明日上市

特殊目的收購公司（SPAC）TechStar Acquisition Corporation（TECHSTARACQ-Z，07855）獲輕微超額認購，發售的投資者總數為88名。公司將於明（23日）上市。

投資者包括88名專業投資者，其中26名為機構專業投資者，該等機構專業投資者將分別持有A類股份及上市權證總數的89.67%。

公司發行價為10元，自發售收取的所得款項總額將為100.1萬元。每手買賣單位為11萬股A類股份的方式進行買賣，初始價值為每手110萬元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具

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編輯：姚卓然

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